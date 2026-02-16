Espana agencias

Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenido

Castellón, 16 feb (EFE).- La mujer de 64 años apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja, un hombre de 70 años que ya ha sido detenido, ha fallecido, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil. EFE

EFE

Sánchez viaja a India para

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo