Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenido

Castellón, 16 feb (EFE).- La mujer de 64 años apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja, un hombre de 70 años que ya ha sido detenido, ha fallecido, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil. EFE
