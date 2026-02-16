Espana agencias

Mourinho: Me gustaría eliminar al Real Madrid y que Álvaro gane la Liga

Lisboa, 16 feb (EFE).- El técnico del Benfica, José Mourinho, aseguró este lunes que le gustaría "eliminar al Real Madrid" en la 'Champions' y que "Álvaro Arbeloa gane la liga española", durante la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones que jugarán mañana en Lisboa contra el conjunto blanco.

El que fuera técnico del equipo merengue se deshizo en elogios hacia Arbeloa, al que entrenó cuando era jugador, y lo definió como "un entrenador con mucha capacidad, mucho madridismo y mucha personalidad para entrenar al Real Madrid".

Preguntado por los periodistas sobre su posible regreso al banquillo del club español, Mourinho aseguró que "con el Real Madrid cero" y recordó que tiene contrato por un año más con el club del Benfica.

También tuvo palabras de alabanza para el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, al que espera saludar mañana en Lisboa.

Sobre el partido del martes y tras la victoria del Benfica ante el Real Madrid (4-2) en el último encuentro de la fase de grupos, Mou advirtió de que a nivel táctico el Madrid es un equipo diferente, por lo que el análisis que ha realizado se ha centrado en los últimos encuentros ligueros de los blancos, en los que ha ganado al Valencia y Real Sociedad.

"Me espera un partido diferente. Me he centrado en los partidos contra el Valencia y Real Sociedad, con una mentalidad táctica diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere el Real Madrid que juguemos nosotros", reflexionó el portugués.

También auguró que "el partido no será un calco" al anterior, disputado el 28 de enero, por lo que esperan "disfrutar" y afrontar el encuentro de ida "con alegría".

Mourinho avanzó que tiene a todos sus jugadores disponibles, entre ellos el centrocampista internacional colombiano Richard Ríos, que lleva un mes lesionado, o el centrocampista noruego Fredrik Aursnes, otra de las piezas claves en la medular encarnada. EFE

