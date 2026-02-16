Espana agencias

Moreno defiende su "vía andaluza" sin insultos ni "politiqueo" frente al ruido nacional

Guardar

Almería, 16 feb (EFE).- El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes en Almería su modelo de gobierno, la llamada "vía andaluza", caracterizada por "no tener una palabra más alta que otra" y huir del "politiqueo barato", frente al clima de crispación nacional.

En un acto con afiliados y cargos del Partido Popular de Almería, Moreno, que ha asegurado haber situado a la región como una "tierra respetada" en Europa actuando "solos" y sin el respaldo del Estado, ha descartado de forma tajante un adelanto electoral inmediato, bromeando sobre los rumores ante el multitudinario recibimiento: "No voy a convocar elecciones porque nosotros cumplimos".

No obstante, el líder andaluz ha reconocido que la legislatura "va caminando hacia su final" y ha instado a su formación a que "se prepare para cuando llegue ese momento" con el objetivo de dar "lo mejor de nosotros mismos".

Moreno ha desgranado su estilo de gestión como un "hecho diferencial" frente al resto de organizaciones políticas. "Lo hemos hecho sin insultar, sin perder un minuto en politiqueo barato que no vale para nada", ha aseverado el presidente andaluz, quien ha defendido que su Ejecutivo dedica el "99 % de su tiempo" a resolver los problemas de los ciudadanos con "sentido común y sensatez".

El dirigente popular ha sacado pecho de los datos económicos, celebrando que Andalucía se ha convertido en la "tercera economía de España" y la "decimosegunda de la Unión Europea", pese a la falta de colaboración del Gobierno central.

Así, ha subrayado que estos hitos los han conseguido "solos", por lo que ha echado en falta "el respaldo, el cariño y el amparo" de la Administración General del Estado. "Hemos puesto los cimientos para ser una potencia económica sin ayuda de nadie", ha sentenciado.

En referencia a las infraestructuras, Moreno ha calificado a Almería como el "mascarón de proa" del cambio en la comunidad y ha reiterado el compromiso de la Junta con el soterramiento de las vías del tren a su llegada a la capital.

Moreno ha concluido prometiendo trabajar "hasta el último minuto de la legislatura" para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las últimas borrascas, especialmente en el sector primario. EFE

mma/bfv/ram

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenido en Onil el joven huido tras intentar matar a su pareja y a su suegra en Calella

Infobae

Nacho Pérez: “Debutar en el Ciutat es el sueño de cualquier niño de la cantera”

Infobae

Almeyda: "El equipo supo abrir el marcador" con uno menos "y defenderse bien"

Infobae

El juez espera mañana a Errejón para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez espera mañana a

Arturo Ruiz dice que el Covirán Granada está “muy cerca de ganar”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR