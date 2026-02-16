Moreno defiende su "vía andaluza" sin insultos ni "politiqueo" frente al ruido nacional

Almería, 16 feb (EFE).- El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes en Almería su modelo de gobierno, la llamada "vía andaluza", caracterizada por "no tener una palabra más alta que otra" y huir del "politiqueo barato", frente al clima de crispación nacional.

En un acto con afiliados y cargos del Partido Popular de Almería, Moreno, que ha asegurado haber situado a la región como una "tierra respetada" en Europa actuando "solos" y sin el respaldo del Estado, ha descartado de forma tajante un adelanto electoral inmediato, bromeando sobre los rumores ante el multitudinario recibimiento: "No voy a convocar elecciones porque nosotros cumplimos".

No obstante, el líder andaluz ha reconocido que la legislatura "va caminando hacia su final" y ha instado a su formación a que "se prepare para cuando llegue ese momento" con el objetivo de dar "lo mejor de nosotros mismos".

Moreno ha desgranado su estilo de gestión como un "hecho diferencial" frente al resto de organizaciones políticas. "Lo hemos hecho sin insultar, sin perder un minuto en politiqueo barato que no vale para nada", ha aseverado el presidente andaluz, quien ha defendido que su Ejecutivo dedica el "99 % de su tiempo" a resolver los problemas de los ciudadanos con "sentido común y sensatez".

El dirigente popular ha sacado pecho de los datos económicos, celebrando que Andalucía se ha convertido en la "tercera economía de España" y la "decimosegunda de la Unión Europea", pese a la falta de colaboración del Gobierno central.

Así, ha subrayado que estos hitos los han conseguido "solos", por lo que ha echado en falta "el respaldo, el cariño y el amparo" de la Administración General del Estado. "Hemos puesto los cimientos para ser una potencia económica sin ayuda de nadie", ha sentenciado.

En referencia a las infraestructuras, Moreno ha calificado a Almería como el "mascarón de proa" del cambio en la comunidad y ha reiterado el compromiso de la Junta con el soterramiento de las vías del tren a su llegada a la capital.

Moreno ha concluido prometiendo trabajar "hasta el último minuto de la legislatura" para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las últimas borrascas, especialmente en el sector primario. EFE

