México impulsa 'Boxeando por la paz', programa que integra deporte y prevención social

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- El Gobierno mexicano presentó este lunes el programa ‘Boxeando por la paz’, una iniciativa que busca promover la disciplina deportiva y la prevención social mediante la integración de boxeadores como instructores comunitarios, con apoyo económico y acceso gratuito a clases para menores y jóvenes en todo el país.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Gastón Torres Rosas, destacó que el boxeo puede ser una herramienta de cohesión social.

“En muchos barrios, colonias y comunidades, un gimnasio de box es mucho más que un lugar para entrenar. Es un espacio donde se aprende disciplina, respeto y fraternidad. El deporte cambia vidas y construye paz”, afirmó.

El funcionario explicó que el programa surge ante las dificultades laborales del sector.

“Muchos boxeadores enfrentan ingresos inestables, falta de seguridad social y el riesgo constante de lesiones (…) A partir de ahí nace boxeando por la paz”, dijo, al detallar que los participantes recibirán un apoyo equivalente al salario mínimo, de 9.500 pesos mensuales (unos 554 dólares) y seguro médico mientras imparten clases.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el alcance social de la estrategia, pues apuntó que pueden evitar la violencia y "en todo caso saquen (los jóvenes) su energía".

“Los centros de trabajo son los gimnasios. Van a recibir un apoyo de (programa) jóvenes construyendo el futuro, las y los peleadores que se inscriban junto con el Consejo Mundial de Boxeo (…) y se abren las inscripciones para 100.000 niñas y niños jóvenes en todo el país”, señaló.

Insistió que la iniciativa busca alejar a la juventud de la violencia para que “nunca se acerquen a las drogas o un grupo delictivo y se les abre la oportunidad de que sean parte o que tengan la disciplina del boxeo”.

Por su parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, calificó el proyecto como inédito.

“El día de hoy (…) se oficializa un programa que no tiene precedentes en el mundo”, afirmó, al señalar que la iniciativa brindará respaldo a miles de deportistas.

Describió las dificultades que suelen enfrentar quienes inician en el deporte, pues aseguró que los boxeadores, especialmente cuando van iniciando, tienen mucha soledad “mucha incertidumbre, no tienen ni siquiera para alimentarse propiamente, para pagar un gimnasio”, expuso.

Según Sulaimán, la escala del programa marca una diferencia, pues en total se espera la participación de unos 5.000 boxeadores y al menos 100.000 niños que ahora “podrán asistir con sus ídolos a entrenar boxeo".

Las clases gratuitas comenzarán el 2 de marzo, con inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero, en una primera etapa que busca consolidar el deporte como instrumento de bienestar social y formación comunitaria en México. EFE

