Máxima preocupación en el área de Ferrol por el desbordamiento de varios cauces

Ferrol, 16 feb (EFE).- Varios cauces fluviales del área de Ferrol han sufrido desbordamientos desde la pasada madrugada, con "máxima preocupación", según el Ayuntamiento de Neda, por el aumento del nivel de los ríos Belelle y Basteiro, que han anegado terrenos y han llegado a viviendas de las zonas de As Augas y Santa María.

El consistorio ha comunicado que personal público trabaja desde primera hora de la mañana para "intentar evitar afectaciones en más casas" y ha señalado que el río Castro está también "completamente desbordado" tras las "persistentes lluvias" de los últimos días.

El Gobierno local ha detallado que se cortaron los accesos a vías inundadas y alertó a Augas de Galicia para retirar la maquinaria que ejecuta la retirada del azud del molino de O Carballo, encaminada a resolver inundaciones anteriores en la zona.

El Ayuntamiento de Neda también hizo acopio de "sacos de arena y grava para colocar, en función de las necesidades, barreras en la zona comprendida entre Santa María y As Augas", la primera de las cuales ha sido instalada este mediodía.

El consistorio ha subrayado que trabajadores municipales, la Policía Local y el Grupo de Emergencias Supramunicipales de Mugardos están desplegados desde "primeras horas de la mañana en las zonas afectadas por las inundaciones más próximas a las casas".

Por su parte, el Ayuntamiento de Valdoviño ha confirmado el desbordamiento del río San Vicente, en la parroquia de Meirás, y cerró la carretera paralela al cauce, restringiendo la circulación en el entorno.

Además, ha indicado que el Plan Especial para Riesgo de Inundaciones en Galicia (Inungal) se activó en fase de preemergencia en el Rego das Mestas, a su paso por la parroquia de Vilarrube, tras constatarse "un nivel significativamente alto del nivel de agua, aviso naranja, y con la previsión de una crecida mayor".

Finalmente, el Ayuntamiento de Cedeira ha resaltado que la Xunta de Galicia "mantiene el nivel naranja, riesgo elevado, por inundaciones" al presentar el caudal del río Condomiñas, que atraviesa la villa, "niveles superiores a los habituales".

Por este motivo, el Gobierno local ha recomendado "extremar las precauciones en zonas próximas a la ribera y evitar áreas susceptibles" de sufrir inundaciones de cara a las próximas horas. EFE

