Manu González comienza en cabeza los ensayos de Moto2 en Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 16 feb (EFE).- El piloto español Manuel González (Kalex) marcó este lunes el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos oficiales de pretemporada del Campeonato del Mundo de Moto2, que se desarrollará hasta el martes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

La categoría de Moto2, la intermedia del Mundial, ha iniciado sus tests oficiales con dos jornadas de trabajo enfocadas en la puesta a punto antes del arranque del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Buriram (Tailandia), del 27 de febrero al 1 de marzo, informó la organización.

El madrileño Manu González, de 23 años, hizo en Jerez un mejor registro de 1:39.088, que le permitió encabezar la clasificación provisional tras completar un día sólido, en el que se mantuvo constante en los tiempos y logró marcar la referencia en los compases finales.

En la segunda posición concluyó el colombiano David Alonso (Kalex), que detuvo el cronómetro en 1:39.240 y se mantuvo en las posiciones delanteras durante buena parte de la sesión.

El tercer puesto fue para el español Izan Guevara (Kalex), quien registró un crono de 1:39.261, y también dentro de la misma décima terminó su compatriota Alex Escrig (Kalex), cuarto con un tiempo de 1:39.301,.

La quinta plaza correspondió al belga Barry Baltus (Kalex), que marcó un mejor crono de 1:39.343 y finalizó a 0.255 segundos de la cabeza.

Cerró este grupo destacado el español Alonso López (Boscoscuro), sexto clasificado con un tiempo de 1:39.443, a 0.355 del mejor registro.

Este martes está prevista la segunda y última sesión de estos entrenamientos oficiales, que desde el pasado sábado se desarrollan en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, primero para Moto3 y ahora para Moto2. EFE

