Espana agencias

Malinin da su versión de los Juegos: "Los más fuertes pueden librar batallas invisibles"

Guardar

Redacción Deportes, 16 feb (EFE).- El patinador estadounidense Ilia Malinin dio su versión de lo que le sucedió en el programa libre de la categoría individual masculina de los Juegos, en el que falló más de la mitad de sus saltos, y dijo que "los que parecen los más fuertes pueden estar librando batallas invisibles".

Malinin hizo su primera publicación en redes sociales después de finalizar octavo en la competición individual: "En el escenario más grande del mundo, los que parecen ser los más fuertes pueden estar librando batallas invisibles en su interior. Incluso los recuerdos más felices pueden terminar manchados por el ruido".

El estadounidense, el único hombre que ha aterrizado un cuádruple Axel con éxito en competición, era el gran favorito para el oro. Ya en sus declaraciones posteriores al programa, reconoció el peso de esa presión: "Ser la gran esperanza para el oro olímpico es mucho con lo que lidiar, especialmente a mi edad".

Malinin, de 21 años, tenía previstos siete saltos cuádruples en su programa, varios de ellos en combinación. En el Milano Ice Skating Arena, solo completó correctamente tres. Cambió el cuádruple Axel por uno simple y el cuádruple loop y el cuádruple Salchow, por sendos dobles. Además, se cayó al hielo en dos ocasiones.

"Sobre todo cuando iba a colocarme en la posición inicial, me sentí como si todos los momentos traumáticos de mi vida inundaran mi cabeza. Demasiados pensamientos negativos entraron ahí y no lo gestioné", declaró, después de la competición.

Sobre esta idea volvió a incidir en su publicación en redes: "El odio en la red ataca la mente y el miedo la lleva hacia la oscuridad, sin importar cuánto intentes mantenerte cuerdo entre la inabarcable presión sin fin. Todo se va acumulando mientras esos momentos se te aparecen ante los ojos, lo que resulta en una caída inevitable".

El texto de Malinin acompaña a un vídeo en el que se intercalan imágenes del éxito de sus programas con secuencias de él derrotado, con la cabeza entre las manos.

Además, señala el 21 de febrero de 2026 como una fecha importante. Es el día en el que se celebrará la gala de exhibición de patinaje artístico de estos Juegos, un evento sin jueces ni puntuaciones, habitualmente reservado para los medallistas, en el que la presencia de Malinin todavía no está confirmada oficialmente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rufián y Emilio Delgado (MM) presentan hoy su plan para la izquierda, en medio de recelos de los partidos

Rufián y Emilio Delgado (MM)

El obispo de San Sebastián dice que la regularización de migrantes es "justicia social"

Infobae

Vuelve a casa un primer grupo de desalojados en Grazalema hace 11 días por el temporal

Infobae

Guardiola rechaza lecciones sobre igualdad, que no ve como escollo en negociación con Vox

Infobae

El Reina Sofía se reordena sus colecciones con un relato distinto del arte contemporáneo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prohibición del burka en

La prohibición del burka en espacios públicos, el ‘melón’ que vuelve al Congreso y que divide al PSOE

Cómo cambió la Constitución de 1978 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad: antecedente de la Policía Nacional y reforma en la Guardia Civil y Ejército

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo