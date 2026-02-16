Los nominados al Goya a Dirección Novel desentrañan las claves para crear una ópera prima

Barcelona, 16 feb (EFE).- Los cineastas Ion de Sosa, Jaume Claret Muxart, Gemma Blasco, Gerard Oms y Eva Libertad, nominados al Goya a Mejor Dirección Novel, se han reunido este lunes en Barcelona para charlar sobre sus películas y discutir sobre las claves para hacer una ópera prima.

El acto, conducido por Clara Roquet, ganadora del Goya a Mejor Dirección Novel en 2022 por 'Libertad', ha comenzado con una pregunta al aire: ¿Cómo se defiende el proceso creativo propio cuando todavía no se ha firmado un largo?

Para Jaume Claret Muxart, nominado a la estatuilla por 'Estrany riu', todo nace de "querer hacer la película que quieres hacer", un trabajo del que "sentirse orgulloso", que en su caso, además, huyera de los estándares que pide la industria.

"Creo que las películas de los cinco están hechas con expresividad y valentía porque somos muy pesados", ha agregado Claret Muxart, una intuición respaldada por Gerard Oms, director de 'Molt lluny', quien ha explicado que tuvo que recortar 30 páginas de guion pocos meses antes de comenzar el rodaje: "Intenté ponerme a favor y así fui descubriendo la película que quería hacer respecto a lo que podía hacer por presupuesto".

Algo similar le sucedió a Ion de Sosa con 'Balearic', filme del que tuvo que recortar y reescribir el último tercio, una síntesis que considera que "ayudó" al resultado final, y que también obligó a pensar en "otro cásting" y contar a actores con los que ya había trabajado anteriormente en su productora.

Por su parte, Gemma Blasco, que debuta en el largometraje con 'La furia', ha desvelado que su "rebelión a la estandarización fue por no perder la película por el camino", algo que considera que logró, en parte, gracias al total entendimiento con la productora Mireia Graell.

Ópera prima y autoficción

Otro de los temas discutidos ha sido el acercamiento a la autoficción, un género normalmente cultivado entre las óperas primas.

Eva Libertad, que en 'Sorda' plasma la historia de su hermana, ha incidido en que sintió "mucha ambivalencia", ya que tenía tanto el deseo de explicar "algo muy cercano", pero a la vez se adentró en un "mundo desconocido", como son la maternidad y una sordera que ella no padece.

"Hay algo en la autoficción que no es tanto contar tu historia como reescribirla", ha matizado Blasco, que en 'La furia' cuenta "las profundidades del trauma" que vivió cuando fue agredida sexualmente, pese a que ha insistido en que esta no es su historia y que separarse de ella le ha permitido protegerse a sí misma y a la película.

"Lo importante no es si hablas de ti mismo, sino de qué quieres hablar a partir de esos retales de tu vida", ha seguido Oms, que en 'Molt lluny' lleva a Mario Casas a los Países Bajos en los que el director vivió en 2008.

Para de Sosa, incluso el cine de terror sirve para este cometido, ya que entiende su 'Balearic' como un filme sobre la crisis de los cuarenta y cómo reaccionan los adultos ante lo que queda fuera de su espacio privado.

La próxima película

Finalmente, los cineastas han discernido brevemente sobre cómo están abordando su segunda película después del éxito que supone esta nominación al Goya.

Así, Claret Muxart ha admitido su miedo a enzarzarse en un proyecto tan ambicioso como para que pase demasiado tiempo y la industria lo pierda de vista, un pensamiento que Blasco ha destensado con un consejo que recibió de Carla Simón: "Nadie está esperando nuestra próxima película".

En cambio, Libertad ha manifestado su "alivio" al comenzar a pensar en su siguiente proyecto después de la dureza de los meses de promoción de 'Sorda'.

El ganador del Goya a Mejor Dirección Novel se dará a conocer el próximo 28 de febrero en la gala que se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. EFE

gcm/fp

(foto)(vídeo)