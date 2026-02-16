Los diputados aprueban impulsar la protección de la vida humana en la Ley de Aguas

Madrid, 16 feb (EFE).- La proposición no de ley (PNL) para incorporar principios que repercutan en la protección de la vida humana en la legislación sobre agua ha sido aprobada este lunes en el Congreso de los Diputados por un voto de diferencia (17 a favor frente a 16 en contra).

La propuesta ha sido presentada por el Partido Popular y persigue la introducción de una serie de "principios que refuercen la gestión preventiva del agua" incorporando al artículo 14 de la Ley de Aguas nuevos apartados para promover "la vida humana como principio rector de la política del agua".

Esta PNL, nacida a partir de la dana de 2024 y, como desencadenante más reciente, las inundaciones que han afectado en las últimas semanas especialmente a Andalucía, pone de manifiesto -según ha denunciado el diputado popular Joaquín Melgarejo- que "España arrastra un déficit en la ejecución de infraestructuras hídricas".

El primero en replicar la propuesta ha sido el miembro del Grupo Parlamentario Vox Ricardo Chamorro, quien en primera instancia ha asegurado que su partido se abstendría a la proposición, aunque finalmente ha acabado votando a favor.

El diputado se ha mostrado "sorprendido" por la propuesta del Partido Popular y ha señalado al "bipartidismo" como principal culpable de "la falta de mantenimiento y de infraestructuras fluviales".

"(PP y PSOE) se alinearon con el ecofanatismo que llevamos décadas sufriendo en España. Desde Vox vemos con buenos ojos que (el PP) abandone estas políticas ecofanatistas que está trayendo a la ruina a España y haciendo sufrir a miles de españoles"; ha dicho Chamorro.

En contra de la proposición, María de las Nieves Ramírez (PSOE) ha querido incidir en que, si algo ha evidenciado la dana, "es que el cambio climático no es una opinión, es una realidad que exige seriedad, planificación y responsabilidad".

La diputada socialista ha acusado al Partido Popular de presentar una PNL cargada de "obviedades y contradicciones", ya que "el marco legal vigente ya garantiza la seguridad de las personas por encima de cualquier otro interés".

Ramírez ha criticado asimismo la postura de los diputados de Vox y ha lamentado que "es muy difícil llegar a algún acuerdo" cuando se cuestionan "realidades" como el ciclo del agua o que se vierta el agua del río al mar.

Otro de los grupos que se han opuesto a la proposición del Partido Popular es EH Bildu, que, a través del diputado Mikel Otero, ha subrayado las palabras de la socialista Ramírez en cuanto a las "obviedades y generalizaciones".

Además, Otero ha asegurado que la propuesta del PP trata de "insertar la tesis de que la dana, así como sus efectos y víctimas, están vinculados a una falta de obra hidráulica, que es justamente la tesis que el PP está intentando imponer en la comisión de la dana".

Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Sumar Vicenç Vidal Matas, que también ha votado en contra, ha querido recordar que los barrios más afectados en la dana y en posteriores y anteriores inundaciones "son los barrios pobres", debido a "la especulación que en esos barrios se ha producido".

"Hay conocimiento de sobra, es la gestión lo que falla. (...) Durante la dana, en el Consejo de las islas Baleares se aprobaba construir y legalizar casas en zonas inundables", ha señalado. EFE