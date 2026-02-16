Espana agencias

Localizan en la costa ceutí el cadáver de un inmigrante que trató de entrar nado

Guardar

Ceuta, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado el cuerpo de un inmigrante de 32 años que podría haber fallecido cuando trataba de entrar a nado en la ciudad durante las borrascas que en los últimos días han azotado el litoral.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, el hallazgo se ha producido en las inmediaciones de la frontera norte de Benzú y fue una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil la que advirtió de la presencia del cuerpo flotando en el mar.

La identificación del cadáver, que no llevaba puesto traje de neopreno para protegerse de la baja temperatura del mar, se pudo realizar porque portaba documentación encima, además de existir la denuncia de su familia, que había manifestado que se lanzó al mar para entrar ilegalmente en Ceuta el pasado día 4, estando desaparecido desde entonces.

El cuerpo sin vida es de un hombre natural de la localidad de Beni Mzala, que se habría lanzado al mar desde las costas marroquíes más próximas a la frontera norte de Benzú.

El fallecido, que era padre de tres hijos de 11, 9 y 7 años, pretendía conseguir un futuro mejor para sus allegados, según el testimonio de sus familiares.

La Guardia Civil trasladó el cadáver hasta la base del Servicio Marítimo para proceder a su autopsia.

Este cuerpo sin vida es el octavo que se recupera este año en las costas del litoral ceutí, y el quinto de este mes de febrero. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Infobae

El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción

Infobae

Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Infobae

España Crece movilizará 23.000 millones para 15.000 viviendas anuales de renta asequible

Infobae

El PP afirma que sobra ruido y falta "trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Pedro Sánchez carga contra la

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid