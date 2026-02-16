Localizan en la costa ceutí el cadáver de un inmigrante que trató de entrar nado

Ceuta, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado el cuerpo de un inmigrante de 32 años que podría haber fallecido cuando trataba de entrar a nado en la ciudad durante las borrascas que en los últimos días han azotado el litoral.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, el hallazgo se ha producido en las inmediaciones de la frontera norte de Benzú y fue una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil la que advirtió de la presencia del cuerpo flotando en el mar.

La identificación del cadáver, que no llevaba puesto traje de neopreno para protegerse de la baja temperatura del mar, se pudo realizar porque portaba documentación encima, además de existir la denuncia de su familia, que había manifestado que se lanzó al mar para entrar ilegalmente en Ceuta el pasado día 4, estando desaparecido desde entonces.

El cuerpo sin vida es de un hombre natural de la localidad de Beni Mzala, que se habría lanzado al mar desde las costas marroquíes más próximas a la frontera norte de Benzú.

El fallecido, que era padre de tres hijos de 11, 9 y 7 años, pretendía conseguir un futuro mejor para sus allegados, según el testimonio de sus familiares.

La Guardia Civil trasladó el cadáver hasta la base del Servicio Marítimo para proceder a su autopsia.

Este cuerpo sin vida es el octavo que se recupera este año en las costas del litoral ceutí, y el quinto de este mes de febrero. EFE