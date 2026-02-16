La subida del salario mínimo beneficia a 1,66 millones de trabajadores, según CCOO

Madrid, 16 feb (EFE).- La subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 va a beneficiar a 1,66 millones de trabajadores, el 9 % de la población asalariada, con especial incidencia en mujeres y jóvenes, según un informe de CCOO.

El informe publicado este lunes detalla que de esos 1,66 millones, 1,42 millones trabajan a tiempo completo y unos 239.000 a tiempo parcial y subraya que el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con "peores condiciones laborales".

"Las mujeres, los jóvenes, las personas con nacionalidad extranjera, las temporales, las que trabajan en agricultura, hostelería o comercio en ocupaciones elementales y que viven en CCAA como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía", resume CCOO.

Al detalle, el informe recoge que el 61 % de las personas beneficiadas por la subida del SMI en 2026 serían mujeres y que el 34 % de los beneficiarios tiene menos de 35 años.

La mayoría (76 %) de los perceptores del SMI tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, aunque la incidencia entre quienes sólo tienen nacionalidad extranjera (15,2 %) prácticamente duplica la de aquellos que disponen de nacionalidad española (8 %).

Por actividades, casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio.

Un 59 % de los beneficiados del SMI se concentran en las cuatro comunidades más pobladas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, y Cataluña, aunque en las dos primeras la incidencia está por encima de la media.

La incidencia del SMI, añade el informe, es mayor en comunidades como Canarias (18 %), Extremadura (16,1 %), Murcia (13,5 %) o la propia Andalucía (13,2 %), comunidades que comparten un alto peso de sectores con peores condiciones laborales.

El pacto sellado este lunes entre Gobierno y sindicatos, sin el apoyo de las patronales, recoge una subida del SMI de 37 euros hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, así como evitar que los incrementos salariales sean compensados o absorbidos por algunos complementos, algo que se aprobará también vía real decreto.EFE