La Serie A reunirá a árbitros, clubes y entrenadores para aclarar criterios

Roma, 16 feb (EFE).- La Serie A reunirá el próximo 23 de marzo a árbitros, clubes y entrenadores para aclarar criterios y rebajar la tensión después de la polémica generada por la expulsión del francés Pierre Kalulu, defensa del Juventus, en el duelo contra el Inter, por una segunda tarjeta amarilla en la que, por protocolo, el VAR no pudo intervenir.

"Hemos fijado para el 23 de marzo la reunión entre clubes y árbitros. Estarán presentes los entrenadores", anunció este lunes Ezio Simonelli, presidente de la Serie A.

El mandatario reconoció el error en la decisión del colegiado de ese partido, Federico La Penna.

"El episodio del Inter-Juventus se ha analizado desde todos los puntos de vista. Mi postura es que hay que hacer todo lo posible para que estos errores no se repitan. Italia fue uno de los primeros países en señalar que el protocolo del VAR no era adecuado, ya que no permitía intervenir en las tarjetas amarillas. Si nos hubieran escuchado, ahora no nos encontraríamos en esta situación. De hecho, creemos que el VAR debería poder intervenir en todas las tarjetas amarillas, y no solo en las segundas", apuntó.

Señaló, asimismo, que el encuentro servirá para que los árbitros expliquen los criterios que aplican: "Aclarar cuáles son las situaciones que se deben pitar y cuáles no. Los clubes quieren establecer las reglas, pero hay cosas objetivas, como el fuera de juego. Otras son interpretaciones subjetivas".

El árbitro del partido en cuestión, La Penna, presentó este lunes, según informaron medios locales, una denuncia por todos los comentarios de odio y deseo de muerte que recibió en las últimas horas en redes sociales. EFE

