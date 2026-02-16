La restauración en feria HIP cocina un futuro aliñando rentabilidad y red público-privada

Madrid, 16 feb (EFE).- La hostelería se reúne desde este lunes en la feria HIP para cocinar el futuro del sector de la mano de una receta con dos ingredientes principales: rentabilidad y colaboración público-privada, todo ello, en el menú de una industria que vive una "auténtica revolución".

La feria HIP (Horeca Professional Expo), que se celebra desde este lunes hasta el miércoles en Ifema, es el lugar desde el que la hostelería trata de dar respuesta a la "auténtica revolución" que atraviesa este sector "fundamental" de la economía española, ha explicado la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Sánchez ha participado junto con más responsables públicos y figuras del sector, en la jornada Horeca Futura, organizada por Hostelería de España para poner en común los retos de la hostelería.

En su intervención, ha destacado la labor social y la capacidad de capilar en el territorio que ostenta la hostelería y ha puesto como ejemplo el apagón eléctrico del pasado abril, cuando "los bares fueron una red de refugio y ayuda para muchos ciudadanos".

En este sentido, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha señalado que esta región cada año acoge más eventos y que las ciudades "no son solo un punto en el mapa" sino que, dentro de ellas, espacios como el hostelero suponen un "escenario central" en la vida de los ciudadanos.

Tanto Sanz como el resto de responsables que han participado en esta jornada inaugural han destacado el importante papel que supone para esta industria la colaboración público-privada.

"En 2025 hemos tenido grandes retos, como el incremento del precio de las materias primas. Este año va a ser mucho más positivo que los anteriores", ha previsto el presidente de Marcas de Restauración y copresidente de HIP, Borja Hernández de Alba.

A la hora de elaborar el menú de futuro de la hostelería, el sector debe tener en cuenta que hace frente a un consumidor "que mira cada vez más el bolsillo" a la hora de ir a los restaurantes, ha advertido el portavoz de Marcas.

"Sin espacios como éste no habríamos llegado a donde estamos", ha celebrado, por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, tras destacar la apuesta por la innovación, el talento y el compromiso del sector.

El congreso Horeca Futura es uno de más de todas las jornadas que durante estos tres días se celebran en la feria para poner en común soluciones que hagan frente a los retos del sector.

Por ejemplo, también se celebrará el Hospitality 4.0 Congress, un foro de tendencias que reunirá a 712 expertos a lo largo de más de 35 foros especializados por tipo de negocio y perfil profesional.

La organización de la feria ha destacado el aumento de la presencia internacional en el evento, algo que ha provocado que "HIP traspase fronteras" y se vaya a celebrar, por primera vez, en octubre en Italia, ha adelantado el presidente de la feria, Manel Bueno.

"Somos un país que hemos cambiado la historia de la gastronomía", con esta afirmación el chef Ferran Adrià ha querido destacar el papel de España en la evolución de la gastronomía.

Lo ha hecho durante la presentación de la jornada "Genhesis, una guía para impulsar los negocios de restauración gastronómica", donde ha destacado además que el país tiene los "mejores congresos de gastronomía del mundo".

Ha advertido de que "muchas veces no tenemos clara la realidad" y, en el caso de los negocios de la restauración, ha preguntado a los asistentes a la jornada cuántos de ellos conocen la diferencia entre un modelo de negocio, un plan económico y uno financiero.

"¿Cuánta gente (del sector hostelero) hace un presupuesto anual? No llega al 2 %", ha indicado en una jornada en la que responsables y portavoces del sector han incidido en la necesidad de profesionalizar el sector. EFE