La jueza pide a Telegram y Whatsapp los mensajes del exjefe de Gabinete de Mazón el 29-O

València, 16 feb (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha acordado librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas y una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhasApp para intentar obtener los mensajes de José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat.

Así lo señala la magistrada en una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de que la semana pasada la Guardia Civil le remitiera un informe en el que detallaba las dificultades para recabar los mensajes de Cuenca de aquel 29 octubre de 2024. EFE