La jueza pide a Telegram y Whatsapp los mensajes del exjefe de Gabinete de Mazón el 29-O

València, 16 feb (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha acordado librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas y una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhasApp para intentar obtener los mensajes de José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat.
Así lo señala la magistrada en una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de que la semana pasada la Guardia Civil le remitiera un informe en el que detallaba las dificultades para recabar los mensajes de Cuenca de aquel 29 octubre de 2024. EFE
Últimas Noticias
Fiscalía denuncia al exlider del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, por acoso sexual
Vox reclama a Guardiola "hechos, no palabras" y constata que aún "están lejos" de pactar en Extremadura
El portavoz nacional de la formación liderada por Abascal desafía a la presidenta extremeña a presentar propuestas concretas para acercar posturas, mientras advierte que ambas partes mantienen profundas discrepancias sobre las condiciones para conformar un nuevo ejecutivo
Podemos desdeña que la alianza de los partidos de Sumar levante a la izquierda: La solución no es un "Sumar 2.0"
Pablo Fernández, portavoz de Podemos, insistió en que su formación busca candidaturas más inclusivas sin dependencia del PSOE, rechazando consolidar coaliciones actuales y reivindicando un espacio de izquierda autónomo alejado de fórmulas repetidas
Fiscalía solicita prisión para un acusado de estafar más de 12.000 euros a una mujer que lo acogió en su casa
El ministerio fiscal en Asturias busca una condena de tres años y medio para un individuo acusado de apropiarse de dinero y objetos personales de una persona que lo alojó en su domicilio, aprovechando su confianza y acceso total a sus cuentas
Ziganda cree que Radoja aportará tranquilidad y experiencia a la Cultural Leonesa
MÁS NOTICIAS