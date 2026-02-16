Espana agencias

La Generalitat pide que la policía aclare quién vive en las VPP de la Playa de San Juan

Alicante/Valencia, 16 feb (EFE).- La conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha pedido que la policía local de Alicante verifique si los adjudicatarios de las 140 viviendas de protección pública (VPP) sometidas a investigación en la Playa de San Juan residen realmente en el domicilio.

En declaraciones a los periodistas en València con motivo de la presentación de una campaña del Plan de Prevención del Uso de la Pornografía entre Adolescentes, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha señalado sobre el escándalo de estas viviendas públicas, que se ha cobrado varias dimisiones, como la concejala de Urbanismo de Alicante, que la Generalitat continúa la investigación del proceso de adjudicación y que se está aumentando la vigilancia.

Ha explicado que el pasado viernes se envió una notificación al ayuntamiento de la ciudad para que informara de quiénes son las personas empadronadas en esas 140 viviendas del residencial Les Naus de la Playa de San Juan y también para que agentes de la policía local acudan al lugar y confirmen si los beneficiarios "viven o no viven" allí.

Camarero ha señalado que tres de los receptores de las viviendas públicas han pedido la excepcionalidad de residir en el complejo por un traslado al extranjero, y ha añadido que la Generalitat quiere saber si es cierto.

Paralelamente, la conselleria ha acudido al Registro de la Propiedad para comprobar si se han registrado las personas que visaron o que solicitaron esa documentación "para hacer toda la comprobación" y saber "si quien pidió el visado es quien se ha registrado, y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas".

Según Camarero, el próximo acaba el plazo legal de diez días dado a la promotora de la cooperativa para que dé la información de que dispone del proceso y el siguiente lunes el periodo dado a los adjudicatarios para comunicar los datos solicitados complementarios, por lo que en la Generalitat "estamos todavía esperando que nos remitan esa información".

Por todo ello, la vicepresidenta primera ha insistido en que la Administración valenciana está "hoy vigilando y actuando" y, además, ha mejorado "las normas que existían con el Gobierno del Botànic" porque, ha recordado, estas viviendas objeto de investigación se empezaron a apuntar interesados en 2018, en uno de los bloques, y en 2021, en el otro, ambos años cuando gobernaba el Consell del socialista Ximo Puig. EFE

