La federación irlandesa de rugby desactiva comentarios tras insultos racistas a Edogbo

Londres, 16 feb (EFE).- La Federación Irlandesa de Rugby (IRFU, por sus siglas en inglés) ha tenido que desactivar los comentarios en una publicación de sus redes sociales después de que aparecieran insultos racistas dirigidos a Edwin Edogbo, quien había debutado con el combinado nacional el pasado sábado.

Edogbo, jugador del Munster de 23 años, ingresó desde el banquillo y disputó los últimos diez minutos de la victoria de Irlanda por 20-13 ante Italia en el torneo Seis Naciones.

La publicación, realizada para felicitar al joven delantero tras su estreno internacional, generó una oleada de respuestas ofensivas que llevaron al organismo a intervenir de inmediato.

"Somos conscientes de algunos insultos hechos 'online' en los últimos días y seguimos trabajando con las autoridades pertinentes para denunciarlos. Este tipo de comportamientos no tienen cabida en la sociedad y debemos de tener tolerancia cero frente al racismo en todas sus formas", señaló la IRFU en un comunicado, en el que insistió en su apoyo al jugador, nacido en Cork (sur) de padres nigerianos.

Tras el partido, el seleccionador del XV del Trébol, el inglés Andy Farrell, elogió públicamente al debutante: "Tenemos que celebrar la primera internacionalidad de Edwin, es una historia increíble. Estoy muy contento de que hayamos podido ganar el partido y mostrar carácter para dedicarle esta victoria, porque su historia es fenomenal". EFE

