La crecida complica las labores de búsqueda en el Ebro del joven desaparecido en Zaragoza

(Actualiza la NA1079 con declaraciones de la alcaldesa y del inspector jefe del servicio de Bomberos y Protección Civil)

Zaragoza, 16 feb (EFE).- La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado este lunes que la crecida del Ebro complica las labores de búsqueda en el río de Pablo Cebolla Guerrero, el joven de 20 años desaparecido en la capital aragonesa tras ser visto por última vez en la madrugada del pasado viernes, día 13.

En declaraciones a los medios, Chueca ha matizado que la Policía Nacional dirige el dispositivo de búsqueda pero que desde este domingo, cuando ese cuerpo solicitó la colaboración del ayuntamiento, también trabajan en el entorno del río los Bomberos de Zaragoza, voluntarios de Protección Civil y drones.

Según la alcaldesa, la crecida del Ebro, que este lunes pasa por la capital aragonesa con 1.200 metros cúbicos por segundo, complica "bastante" los trabajos.

"Hoy se van a seguir con las labores de búsqueda y, efectivamente, con una crecida, la cuestión se complica un poquito más; hay más factor de riesgo", ha añadido.

Sobre este asunto, el inspector jefe del servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Eduardo Sánchez, ha precisado que fue el domingo por la mañana cuando la Policía Nacional solicitó la colaboración municipal para la búsqueda del joven en el entorno del Ebro.

Por ello, los Bomberos realizaron un rastreo desde el puente de Santiago hasta el azud. Este lunes continúan con la búsqueda desde esa infraestructura hacia aguas abajo del río.

Sánchez ha explicado que el Ebro, a causa de la crecida y la cantidad de agua que baja, "tiene muchísima capacidad de arrastre", y que los trabajos se centran, sobre todo, en la observación en la superficie y las orillas.

Para este rastreo, los Bomberos de Zaragoza han movilizado dos equipos acuáticos, uno con una zódiac y otro con una moto acuática, que buscan al joven en las dos orillas del río, apoyados por drones.

Por parte de la Policía Nacional, han informado este lunes de que mantienen el dispositivo de búsqueda del joven en el entorno del Ebro y la ribera con un helicóptero, drones, guías caninos y el apoyo de los bomberos.

Pablo Cebolla Guerrero fue visto por última vez en la entrada de la discoteca Kenbo, en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza, en la madrugada del viernes 13 de febrero. En ese momento vestía una cazadora roja y negra, vaqueros claros y zapatillas Jordan negras. EFE