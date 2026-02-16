Espana agencias

La crecida complica las labores de búsqueda en el Ebro del joven desaparecido en Zaragoza

Guardar

(Actualiza la NA1079 con declaraciones de la alcaldesa y del inspector jefe del servicio de Bomberos y Protección Civil)

Zaragoza, 16 feb (EFE).- La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado este lunes que la crecida del Ebro complica las labores de búsqueda en el río de Pablo Cebolla Guerrero, el joven de 20 años desaparecido en la capital aragonesa tras ser visto por última vez en la madrugada del pasado viernes, día 13.

En declaraciones a los medios, Chueca ha matizado que la Policía Nacional dirige el dispositivo de búsqueda pero que desde este domingo, cuando ese cuerpo solicitó la colaboración del ayuntamiento, también trabajan en el entorno del río los Bomberos de Zaragoza, voluntarios de Protección Civil y drones.

Según la alcaldesa, la crecida del Ebro, que este lunes pasa por la capital aragonesa con 1.200 metros cúbicos por segundo, complica "bastante" los trabajos.

"Hoy se van a seguir con las labores de búsqueda y, efectivamente, con una crecida, la cuestión se complica un poquito más; hay más factor de riesgo", ha añadido.

Sobre este asunto, el inspector jefe del servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Eduardo Sánchez, ha precisado que fue el domingo por la mañana cuando la Policía Nacional solicitó la colaboración municipal para la búsqueda del joven en el entorno del Ebro.

Por ello, los Bomberos realizaron un rastreo desde el puente de Santiago hasta el azud. Este lunes continúan con la búsqueda desde esa infraestructura hacia aguas abajo del río.

Sánchez ha explicado que el Ebro, a causa de la crecida y la cantidad de agua que baja, "tiene muchísima capacidad de arrastre", y que los trabajos se centran, sobre todo, en la observación en la superficie y las orillas.

Para este rastreo, los Bomberos de Zaragoza han movilizado dos equipos acuáticos, uno con una zódiac y otro con una moto acuática, que buscan al joven en las dos orillas del río, apoyados por drones.

Por parte de la Policía Nacional, han informado este lunes de que mantienen el dispositivo de búsqueda del joven en el entorno del Ebro y la ribera con un helicóptero, drones, guías caninos y el apoyo de los bomberos.

Pablo Cebolla Guerrero fue visto por última vez en la entrada de la discoteca Kenbo, en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza, en la madrugada del viernes 13 de febrero. En ese momento vestía una cazadora roja y negra, vaqueros claros y zapatillas Jordan negras. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas

Infobae

Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones como programa de gobierno en Andalucía

María Jesús Montero detalla el plan socialista para facilitar el acceso a la vivienda en Andalucía, que incluye aumentar la oferta, apoyar a jóvenes, invertir recursos públicos y derogar la ley vigente en los primeros meses de mandato

Montero apuesta por construir 100.000

Regresan a casas la mayoría de los vecinos del incendio del jueves en Xàbia, con 2 muertos

Infobae

Detenido tras dar un puñetazo a su madre por despertarle a las siete de la tarde

Infobae

A prisión por encargar a la Mara Salvatrucha un asesinato en Murcia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid