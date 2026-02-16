La CEOE incide en que la subida del salario mínimo se basa en cálculos erróneos

Madrid, 16 feb (EFE).- La CEOE ha reiterado este lunes su oposición a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 al considerar que se basa en cálculos erróneos y que supone una "injerencia grave" en la negociación colectiva.

Fuentes de la patronal señalan que se oponen al acuerdo no solo por fundamentarse "en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos" sino por suponer una "injerencia grave" en la negociación colectiva, la que se desarrolla entre trabajadores y empresas.

Las mismas fuentes añaden que mientras autónomos, pequeños empresarios, agricultores verterán 1.782 millones de euros en la economía con el SMI, el Gobierno no pone medios para atajar los 33.000 millones de euros que conlleva "la mala gestión" de las bajas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este lunes, durante la firma de la revalorización del SMI para 2026, a la CEOE su ausencia en dicha rúbrica.

"La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores merecen un salario digno", ha dicho Sánchez durante la firma del acuerdo que elevará un 3,1 % el SMI para 2026, hasta los 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas, un pacto alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, y que rechazan las patronales CEOE y Cepyme. EFE