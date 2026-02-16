Espana agencias

Jueces para la Democracia defiende ante la UE que la independencia judicial no peligra

Madrid, 16 feb (EFE).- Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha defendido frente a una representación de europarlamentarios que la independencia judicial está garantizada y no peligra, en contra de lo que han denunciando otras asociaciones judiciales que han alertado del "deterioro del Estado de derecho en España".

Tras reunirse todas ellas con miembros del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, de visita en Madrid, la asociación JJpD les ha mostrado su convencimiento de que la independencia judicial está garantizada en España, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social.

En opinión de esta organización, el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, la "previsible mejora" de la carga trabajo de la judicatura con la creación este año de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales, y otras tantas en 2027, o la iniciativa de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan esa independencia.

En el comunicado difundido tras el encuentro con los europarlamentarios, la asociación ha reprochado los distintos ataques de responsables políticos, que no constituyen crítica a la labor judicial sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como el caso de la jueza de instrucción de la Dana en Valencia o la campaña de "desprestigio" contra el Tribunal Constitucional.

Frente a esta valoración, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), han trasladado a los eurodiputados su preocupación por el "deterioro del Estado de derecho en España". EFE

