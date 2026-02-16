Jessica Bouzas cede en Dubái ante Bencic

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La española Jessica Bouzas ha caído en primera ronda contra la suiza Belinda Bencic, novena favorita, por 6-2,1-6,2-6, en su estreno en el torneo de Dubái WTA 1.000, y repite la misma historia que en el torneo de Doha.

Bouzas, 48 del ránking WTA, no disfruta de una victoria desde la United Cup, en la que venció a la número 4 del mundo, la estadounidense Coco Gauff.

Por su parte, la española Cristina Bucsa también cayó eliminada en individuales por 6-1 y 6-4 frente a la alemana Ella Seidel, pero este lunes vuelve a jugar en dobles femenino junto a la estadounidense Nicole Melichar. Un dúo que llegó hasta los cuartos de final en Doha, hasta que se toparon con las italianas Jasmine Paolini y Sara Errani.

Así, Paula Badosa queda como la única española del cuadro individual, que se medirá contra la checa Katerina Siniaková a las 16:00. EFE