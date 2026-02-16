Espana agencias

Jefe policial de Valencia en la dana lee parte de sus mensajes, PP cree que hay algo más

Madrid, 16 feb (EFE).- El jefe provincial de la Policía Nacional en Valencia durante la dana, Vicente Martínez Guillem, ha leído este lunes ante la comisión de investigación del Senado los mensajes que intercambió con otros mandos durante el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre, pero en versión reducida eliminando los contenidos "irrelevantes".

Esta preselección ha despertado la indignación del Grupo Popular (GP), que sospecha que lo descartado esconde "algo más".

La discusión sobre si el mando policial debía leer o no los mensajes completos y la inquietud del compareciente ante las consecuencias legales de no hacerlo han llevado al presidente de la comisión, Gerardo Camps (GP), a suspender la sesión cinco minutos para decidir sobre el asunto.

Camps ha determinado que Martínez Guillem no estaba obligado a hacer públicos en ese momento los mensajes íntegros, puesto que incluían también los enviados a y por terceras personas y se debía salvaguardar su privacidad, pero cualquier grupo parlamentario podrá solicitarlos para aportarlos a la investigación.

Vicente Martínez, que actualmente es jefe regional de Operaciones en la Comunidad Valenciana, había leído los mensajes que durante el Cecopi del 29 de octubre de 2024 intercambió entre otros con el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero, que estaba en Madrid. Pero había dicho que los contenidos aportados habían sido pactados con sus superiores para eliminar mensajes sin trascendencia.

"No aportan nada. Son del tipo 'recibido', 'ok' o un simbolito. No sé si creen en mi palabra", ha dicho el policía.

"No creemos en su palabra", le ha contestado el popular Luis Javier Santamaría. "Queremos leerlos".

"¿Qué problema hay en leerlos? Seguro que hay algo más", ha añadido el senador.

Santamaría ha insistido en que el conocimiento de los mensajes completos era "un derecho fundamental" y el jefe policial ha preguntado al presidente: "¿Tengo obligación? ¿Hay algún tipo de consecuencia legal por el hecho de no leerlos?".

Tras la interrupción para deliberar, Camps ha considerado que no estaba obligado, pero que se le podrán solicitar.

"Para mí es una situación tremendamente violenta tener que mencionar o relatar determinados mensajes que manda mi jefe superior de policía cuando él mismo me ha hecho una selección que yo creo que es perfectamente acertada", ha indicado Martínez Guillem.

Hasta entonces, el compareciente había leído mensajes que aludían a su participación en la reunión del Cecopi, a lo que allí se decía sobre "un riesgo grave por el crecimiento de los ríos" y que se estaba "valorando recomendar a los ciudadanos no salir de sus casas y no desplazarse".

"La comisaría provincial al completo y la UIP (Unidades de Intervención Policial) están alertadas. Se pueden movilizar rápidamente. Si hace falta una misión concreta, me llamarán de Delegación. Todos a la espera de instrucciones", es uno de los mensajes que había desvelado.

Martínez Guillem ha lamentado que el senador Santamaría creyese que, tal y como dijeron ante la comisión los sindicatos policiales, no se les dejó ayudar tan pronto como era necesario.

"Por Dios, eso no es cierto", ha dicho. "Se dejó ayudar a quien quiso ayudar. Invito a cualquier policía al que le impidieran ese día 29 ir a trabajar a que venga a mi despacho y que me lo diga personalmente".

Martínez Guillem ha explicado que estuvo en la reunión convocada por la delegada del Gobierno a las 9.30 horas del 29 de octubre, al no poder asistir el jefe superior, y que en aquel momento "sinceramente" no dedujo la gravedad de la dana de las explicaciones dadas por el representante de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"La percepción de gravedad la tuve a partir de las siete de la tarde, cuando estaba conectado al Cecopi, y también por los mensajes que me iban enviando los tres comisarios de las comisarías locales afectadas", ha señalado.

Esto ha llevado a Santamaría a preguntase por qué la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "afirma que tantas vidas se habrían salvado si se hubiera convocado antes la reunión del Cecopi".

El compareciente ha opinado, por otra parte, que, "cuando hay una dispersión normativa muy grande, lo que se genera es el caos y la falta de ideas claras acerca de quién tiene que tomar decisiones o cómo tiene que actuar". EFE

EFE

