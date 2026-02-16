Espana agencias

Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Soria, 16 feb (EFE).- El conductor de un autobús escolar, en el que viajaban tres profesores, dos monitores y 49 menores de entre los 9 y los 12 años, ha sido investigado en Soria como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial cometido al conducir cuadruplicando la tasa de alcohol permitida.

Según ha informado este lunes la Subdelegación del Gobierno, el investigado fue localizado a las 11:45 horas del pasado día 9 en el kilómetro 176,600 de la A-2, en el término municipal de Santa María de Huerta (Soria), cuando varias patrullas de la Guardia Civil se encontraban realizando un control de transporte, alcohol y drogas.

Al ordenar la detención del autobús de transporte escolar, los agentes observaron cómo el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Tras ser sometido a las pruebas, el hombre arrojó resultados de 0,67 y 0,63 miligramos por litro, cuadruplicando la tasa permitida para este tipo de vehículo, que es de 0,15 miligramos por litro.

Por este motivo, el vehículo fue trasladado a un lugar donde quedó inmovilizado a la espera de hacerse cargo de la conducción otro empleado de la empresa de transporte.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria instruyó diligencias por la supuesta autoría de un delito contra la seguridad vial al conducir con síntomas evidentes de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Las pruebas fueron entregadas en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).

El investigado puede enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año que puede llegar hasta cuatro años.EFE

aal/erbq/ros

