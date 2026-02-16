Espana agencias

Guardiola rechaza lecciones sobre igualdad, que no ve como escollo en negociación con Vox

Navalmoral de la Mata (Cáceres), 16 feb (EFE).- La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha afirmado que no va a aceptar lecciones de la izquierda sobre feminismo y que defender la igualdad entre hombres y mujeres no debe ser un escollo en las negociaciones entre PP y Vox para la conformación del Gobierno regional.

Guardiola ha realizado estas manifestaciones después de que, en una entrevista a Okdiario, al ser preguntada por si el feminismo puede ser un obstáculo en las negociaciones con el partido de Abascal, haya afirmado: "El feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox".

A preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata (Cáceres), en el marco de la visita de europarlamentarios ante el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, ha explicado que no entiende que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres.

"Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox y el que debería defender cualquiera, la igualdad real entre hombres y mujeres, y yo la defiendo con hechos", ha expresado.

Ha explicado que es defensora de "un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para el otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución, y ni siquiera mueven un dedo".

"Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano", ha añadido.

Y ese, ha subrayado, es el feminismo que va a seguir defendiendo "siempre", un feminismo que su Gobierno ha defendido en base a "hechos".

A su juicio, el escollo sería si su intención fuera "sacar violadores a la calle o fuera desproteger a las mujeres".

"Pero como ese no es el sentido del feminismo que defiendo y por el que trabajo, estoy convencida de que eso no va a suponer un escollo en ninguna negociación", ha insistido.

Ha resaltado además que preside un "gobierno feminista" donde las mujeres están siempre dando un paso al frente, que condena la violencia machista y que ha puesto en marcha los centros de crisis para víctimas de la violencia sexual "que en esta región no existían".

Un Ejecutivo, ha agregado que trabaja "por la dignidad, el respeto y la libertad de las mujeres".

"Nadie me va a cuestionar esto y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda", ha sentenciado. EFE

