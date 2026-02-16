Greenpeace acusa a las energéticas de defender la nuclear para "llenarse los bolsillos"

Madrid, 16 feb (EFE).- La directora de Greenpeace, Eva Saldaña, ha acusado a los dirigentes de Iberdrola, Endesa y Naturgy de vender la nuclear como solución y romper el consenso pactado "con la intención de llenarse los bolsillos".

Saldaña ha exigido este lunes, durante una jornada celebrada en el Congreso en defensa del cierre de las nucleares, que dejen de utilizar el miedo para prorrogar Almaraz y que no se socialicen los costes y privaticen los beneficios.

Por su parte, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado durante la clausura de la jornada que contradecir el calendario de cierre de las nucleares va a poner en jaque el despliegue de las renovables y un quiebro de la planificación energética.

También ha dicho que no hay soberanía energética con la energía nuclear porque sigue haciendo a España dependiente del exterior.

Asimismo, Saldaña ha asegurado que no quieren "seguir parcheando un sistema que necesita cambios estructurales muy profundos y se ha posicionado en contra de que se continúe debilitando el principio de "quien contamina paga" y de que sigan aumentando los recursos radiactivos de alta actividad.

La directora de Greenpeace ha explicado que, desde su punto de vista, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) continúa siendo insuficiente, y que además no se está cumpliendo, además de quejarse del atasco en el uso de la eólica.

Respecto a la prórroga de Almaraz, Saldaña estima que esta prolongación costará a los contribuyentes 3.800 millones de euros. EFE