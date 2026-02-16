Geólogos del CSIC estudian antecedentes históricos de fuertes lluvias en Grazalema (Cádiz)

Grazalema (Cádiz), 16 feb (EFE).- Geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estudian antecedentes históricos de fuertes lluvias en Grazalema (Cádiz), cuyos vecinos fueron desalojados el 5 de febrero tras unas precipitaciones extraordinarias que causaron peligro de hundimientos por colapso del acuífero.

Fuentes de la investigación han informado este lunes a EFE de que se rastrea, entre otros puntos, documentación en archivos sobre eventos meteorológicos similares, como uno ocurrido en torno a 1962 y 1963, cuando se registraron intensas lluvias en España.

Mientras se espera el retorno de una primera parte de los 1.600 desalojados de Grazalema hace once días, los geólogos pretenden recopilar los testimonios documentales que existan de aquellos episodios anteriores para analizar la información disponible.

Un equipo de 40 profesionales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), pertenecientes al CSIC, se activó de inmediato ante lo ocurrido en Grazalema y 17 de ellos están sobre el terreno, mientras el resto trabaja en Sevilla y Madrid.

En primer lugar, varios grupos efectuaron un triaje sobre el impacto en las zonas afectadas en las provincias de Cádiz y Málaga del tren de borrascas; a continuación, un estudio sobre el terreno monitorizando acuíferos como el de Grazalema y Líbar, labores que se completan con un trabajo más a largo plazo. EFE