Generalitat cifra en un 6,2% el seguimiento de la huelga de médicos y sindicatos en un 39%

Barcelona, 16 feb (EFE).- La huelga de médicos convocada por Metges de Catalunya (MC) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud ha tenido esta mañana un seguimiento del 6,2% en Cataluña, según la Generalitat, y del 39 %, según los sindicatos convocantes.

El porcentaje de seguimiento de la convocatoria por los facultativos del sistema sanitario público de Cataluña que ha facilitado el departamento de Salud como provisional es algunas décimas inferior a los de las jornadas de huelga de los médicos para pedir mejoras laborales y un marco propio de negociación con la Generalitat de los días 14 y 15 de enero.

Por su parte, el sindicato convocante en Cataluña, Metges de Catalunya, eleva el seguimiento global en Cataluña hasta el 39%, con más seguimiento en las provincias de Girona (47%) y Barcelona (45%) y menos en Tarragona (24%) y Lleida (19%).

MC rechaza el proyecto de estatuto marco para el sector sanitario que propone el Ministerio de Sanidad, porque reclama un estatuto marco propio que incluya las especificidades de los facultativos y pide disponer también en Cataluña de un espacio propio de negociación para el colectivo, con el fin de negociar sus condiciones de trabajo en un convenio médico.

En Cataluña, esta jornada de huelga se suma a los cuatro días de paros que ya protagonizaron los facultativos los pasados meses de enero, octubre y diciembre con las mismas reivindicaciones.

En declaraciones a EFE, Oriol Caixès, ha criticado que "en estas negociaciones, participan sindicatos mayoritarios que no nos representan" y ha pedido "tener nuestra voz".

Caixès ha remarcado que se están respetando los servicios mínimos a pesar de considerar que el nivel exigido es "claramente abusivo" y "no permite que esta huelga tenga un impacto real".

"Mucha gente entiende que esto no va sólo sobre nuestros derechos laborales", sino también sobre los derechos de los usuarios a los que "genera malestar" los tiempos de espera, ha indicado.

"Cuando presentamos estas quejas a la Administración, no nos responden", afirma Caixès, a lo que añade que se sienten "totalmente ignorados", "no sólo en Cataluña por parte del Departamento de Salud, sino también por parte del Ministerio de Sanidad". EFE.

