Funcas advierte de la falta de renovación en la afiliación sindical, que cae al 12 %

Madrid, 16 feb (EFE).- Funcas ha advertido este lunes de que la falta de renovación entre los afiliados a los sindicatos en España complica la sostenibilidad de la representación de los trabajadores después de que la tasa de afiliación sindical haya caído a entre el 12 % y el 13 %.

Funcas ha publicado su 'Focus on Spanish Society", donde rescata los datos de la OCDE sobre afiliación sindical (el porcentaje de los asalariados que está afiliado a un sindicato), que en el caso de España ha caído desde el 15 % del año 2000 al nivel actual, situado entre el 12 % y el 13 %.

También recupera datos del International Social Survey Porgramme (ISSP), que sitúan la tasa de afiliación sindical en el 18 % en 2024, un porcentaje que baja al 10 % entre los trabajadores a tiempo parcial.

En España los sindicatos mantienen una posición sólida entre los trabajadores estables "pero afrontan mayores dificultades para integrar a los nuevos entrantes al mercado de trabajo y a quienes ocupan posiciones más vulnerables", según Funcas, lo que complica la renovación generacional de las organizaciones e "incrementa el riesgo de que una gran parte de la población asalariada quede poco representada en los mecanismos de diálogo social". EFE

