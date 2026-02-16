Francia arrebata la tercera plaza a Inglaterra

Madrid, 16 feb (EFE).- La selección de Francia, que vapuleó este domingo a la de País de Gales en Cardiff en partido de la segunda jornada del torneo Seis Naciones, se situó en la tercera posición de la clasificación mundial de rugby al superar a la de Inglaterra, derrotada en Edimburgo por la de Escocia en la Copa Calcuta.

Francia se sitúa con 88,40 puntos por los 87,71 del XV de la Rosa tras los líderes invariables de la tabla, Sudáfrica, con 93,94, y Nueva Zelanda, con 90,33.

Argentina se mantiene en la sexta posición con 84,97 y ese triunfo permite a Escocia subir al noveno puesto con 81,10 y rebasar a Italia, ahora décima con 79,81.

Uruguay continúa en la decimocuarta plaza con 69,16 puntos, justo por delante de España, decimoquinta con 69,16, en tanto que Chile es decimoséptima con 66,71. EFE