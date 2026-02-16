Espana agencias

Fiscalía denuncia al exlider del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, por acoso sexual

Guardar

Málaga, 16 feb (EFE).- La Fiscalía de Málaga ha presentado denuncia ante el Juzgado contra el ex secretario local del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, suspendido cautelarmente de militancia, por supuesto acoso sexual por una afiliada socialista.

Fuentes judiciales han indicado a EFE este lunes que la denuncia se ha presentado por delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad.

La Fiscalía en un primer momento abrió diligencias preprocesales ante la denuncia de la militante y, tras la correspondiente investigación y reunir toda la información, ha determinado que los hechos podrían ser constitutivos de delito y ha interpuesto la correspondiente denuncia.

El Juzgado Decano procederá a su reparto entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Málaga, según han precisado las fuentes.

Según la denuncia de la militante socialista, consultada por EFE, en el último trimestre de 2021 la militante comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas, lo que le generó "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Dichos mensajes no solo los recibió la afectada en el ámbito laboral, sino también en horario nocturno, junto con otras acciones que le afectaban a la intimidad, todo ello "en el contexto de una relación de superioridad".

Un día concreto, según la denuncia, recibió más de 50 mensajes consecutivos y además, siempre según la denuncia, aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente".

A finales de año, tras conocerse la denuncia y que la Fiscalía había abierto diligencias, el PSOE constituyó una gestora en Torremolinos presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vox reclama a Guardiola "hechos, no palabras" y constata que aún "están lejos" de pactar en Extremadura

El portavoz nacional de la formación liderada por Abascal desafía a la presidenta extremeña a presentar propuestas concretas para acercar posturas, mientras advierte que ambas partes mantienen profundas discrepancias sobre las condiciones para conformar un nuevo ejecutivo

Vox reclama a Guardiola "hechos,

Podemos desdeña que la alianza de los partidos de Sumar levante a la izquierda: La solución no es un "Sumar 2.0"

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, insistió en que su formación busca candidaturas más inclusivas sin dependencia del PSOE, rechazando consolidar coaliciones actuales y reivindicando un espacio de izquierda autónomo alejado de fórmulas repetidas

Podemos desdeña que la alianza

Fiscalía solicita prisión para un acusado de estafar más de 12.000 euros a una mujer que lo acogió en su casa

El ministerio fiscal en Asturias busca una condena de tres años y medio para un individuo acusado de apropiarse de dinero y objetos personales de una persona que lo alojó en su domicilio, aprovechando su confianza y acceso total a sus cuentas

Fiscalía solicita prisión para un

Ziganda cree que Radoja aportará tranquilidad y experiencia a la Cultural Leonesa

Infobae

La Premier League permitirá a los jugadores romper ayuno durante los partidos en ramadán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez viaja a India para

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo