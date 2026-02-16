Eurodiputados que evalúan Estado de derecho en España lamentan que Sánchez no les reciba

Madrid, 16 feb (EFE).- La misión de eurodiputados que visita desde este lunes España para evaluar el Estado de derecho, la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción ha lamentado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros de Justicia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, hayan aceptado reunirse con ellos.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, el eurodiputado del PP y presidente de la comisión parlamentaria, Javier Zarzalejos, ha explicado que todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo solicitaron esta reunión, pero, a diferencia de lo que ocurrió en Eslovaquia, ni el ministro de Interior, ni el ministro de Justicia ni el presidente del Gobierno han decidido recibir a la misión.

"Sin duda, son personas con muchas obligaciones, entre las que es posible que no figure reunirse con nosotros", ha lamentado.

Entre los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara que han viajado a España se encuentran, además de Zarzalejos, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, la liberal neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, el socialdemócrata italiano Alessandro Zan y la conservadora belga Assita Kanko.

La visita que se está desarrollando en Madrid, con una agenda pactada por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, tiene como objeto realizar una evaluación de la situación del Estado de derecho en España, que, tal y como ha recordado Zarzalejos, ha sido objeto de atención en el Parlamento y que está reflejado en los diversos informes anuales de la de la Comisión en esta materia.

Ha explicado que las reuniones mantenidas hasta el momento, con la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, la Fundación Mujeres, la Fundación Pedro Zerolo y asociaciones de jueces y de fiscales, han sido "muy satisfactorias" y productivas.

Ha recalcado que la misión está formada por representantes de los cinco grupos parlamentarios, unidos por el mismo interés de ofrecer imagen objetiva de cuáles son los problemas y al mismo tiempo sugerir líneas de avance para el fortalecimiento del Estado de derecho.

Por su parte, la eurodiputada Raquel García Hermida-van der Walle ha confiado en que los intercambios con las distintas asociaciones y entidades sean productivos y se puedan sacar conclusiones y recomendaciones.

En estas dos jornadas, los eurodiputados se reunirán con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, entre otras personalidades.

La agenda incluye también encuentros con el presidente del Tribual Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, representantes de la Fiscalía Anticorrupción y del Ministerio de Justicia, diputados del Congreso, asociaciones de jueces y fiscales y representantes de la Guardia Civil, así como con organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos.

La sexta y más reciente edición del informe anual sobre el Estado de derecho, publicada en julio del año pasado, criticó que España no hubiera empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción y tomó nota de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)