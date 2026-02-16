Eurodiputados abogan por equilibrar medioambiente y energía barata en su visita a Almaraz

Navalmoral de la Mata (Cáceres), 16 feb (EFE).- El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca, que lidera una visita de europarlamentarios a la central nuclear cacereña de Almaraz, ha abogado por un equilibrio entre la defensa del medio ambiente y la economía a la hora de garantizar precios bajos de la energía.

"El problema del suministro energético afecta a toda la (Unión Europea) UE y nosotros hemos venido a hablar de eso y a conocer cómo se pueden cumplir los objetivos de desarrollo de la UE sin descuidar el medio ambiente", ha dicho ante los medios en el Ayuntamiento de Navalmoral (Cáceres), donde diez eurodiputados han comenzado una visita oficial a la zona.

A su juicio, la delegación de europarlamentarios ha venido "sin ningún tipo de idea preconcebida" a estudiar una serie de peticiones recibidas de la zona y conocer "de primera mano" los problemas del territorio y cómo le afecta el cierre de la planta nuclear.

En la jornada de este lunes, los eurodiputados se reúnen con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', así como con autoridades locales y regionales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Este martes visitarán la planta acompañados por expertos y representantes del Comité de Empresa.

"Está claro que los precios elevados de la energía al final perjudican a nuestras empresas. En el Parlamento Europeo ya hemos llegado a un acuerdo general de que se puede usar la energía nuclear para el desarrollo de nuestra unión", ha expresado Rzońca, cuya comisión que preside presentará en unos meses las conclusiones de esta visita.

El representante polaco ha subrayado la importancia de garantizar precios bajos en este sentido para que las empresas sigan operando en el territorio

La delegación, formada por eurodiputados de Polonia, Grecia, Países Bajos, Alemania y España de distinto signo político, visitará también el miércoles el Parque Natural de Cabañeros, en Toledo, para abordar la gestión de los animales ungulados y las licencias de caza en dicho territorio.

Preguntado por la ausencia de representantes del Ejecutivo en la reunión en Navalmoral, que el PSOE achaca al "veto" de la Comisión, ha expresado que, por su parte, están "encantados" de reunirse "con todo el mundo".

"Si hemos venido aquí es para conocer el problema del que nos han hablado y si viene cualquier representante del Gobierno central, nosotros estaremos encantados de recibirlo", ha recalcado.

Por otro lado, la presidenta extremeña ha criticado la decisión "ideológica" de cerrar la planta de Almaraz, previsto iniciar en 2027, por parte del Gobierno de España, puesto que, ha dicho, no obedece a criterios "técnicos, científicos ni objetivos" y afecta al "bienestar" de los ciudadanos, la seguridad energética y la competitividad industrial.

A su juicio, la central cacereña es "imprescindible" para Extremadura y para toda España.

"Cerrar la central nuclear de Almaraz sería una decisión terrible con consecuencias nefastas en el empleo en nuestra economía y en la soberanía energética", ha expuesto Guardiola.

Además, ha criticado la "asfixia" a impuestos a la energía nuclear por parte del Gobierno central, y ha recordado que desde la Junta se planteó reducir la ecotasa a la mitad, lo que significa un ahorro de 45 millones de euros hasta 2029 para las empresas propietarias de la planta.

Esto ha hecho, en su opinión, que las propietarias soliciten la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ahora mismo evaluándose en el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo informe espera "a mediados de año".

"España no puede renunciar a una energía limpia y segura; no se trata de demonizar ni de renunciar a la energía renovable, todo lo contrario, en el mix energético extremeño conviven 50 % nuclear y renovable y esto demuestra que se tienen que desarrollar juntas", ha recalcado.

Así, ha valorado la energía nuclear como "limpia, segura, estable y barata" y ha abogado por trasladar a los eurodiputados la voz "unánime" de Extremadura de que "Almaraz no se cierra", pues "sobran los motivos". EFE

