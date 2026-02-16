Elisa Aguilar: "Los jóvenes salen, pero mantienen su sentimiento de pertinencia intacto"

Madrid, 16 feb (EFE).- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), dijo este lunes que, a pesar de la "realidad" de que muchos jóvenes jugadores y jugadoras nacionales deciden emigrar y trasladar pronto sus carreras a Estados Unidos, mantienen su "sentimiento de pertenencia intacto" para jugar con la selección.

Así lo afirmó en la gala de los Premios Gigantes, a su vuelta a España después de varios días en Estados Unidos junto al actual seleccionador, Chus Mateo, en varios encuentros en los que se reunieron con jóvenes jugadores españoles y con los directivos de la NBA y la WNBA, con su comisionado Adam Silver a la cabeza.

"Ha sido un encuentro muy productivo y positivo. El objetivo era que los jugadores conociesen de primera mano este nuevo proyecto con Chus, con la responsabilidad de estar en un nuevo Mundial y en los JJOO, además del Eurobasket 2029, que será en España y ya estamos clasificados", señaló.

Muchos de esos jugadores decidieron dar el salto a Estados Unidos para iniciar sus carreras en las universidades de ese país, una decisión "personal" que, a pesar de dejar a España sin varios de sus mejores talentos, puede repercutir de manera "positiva" en 'La Familia'.

"Está siendo una realidad. Antes estaban aquí su carrera deportiva y ahora pegan el salto a Estados Unidos en edades muy tempranas. Es una decisión personal y hay que apoyarles, si tienen una buena experiencia va a repercutir positivamente en la selección. Tenemos que estar cerca, pero su sentimiento de pertenencia sigue estando intacto como hace 25 años, creo que eso es fruto del gran trabajo que estamos haciendo desde la FEB", apostilló.

Una de las 'medidas' introducidas esta temporada es la creación de la Liga U, una competición de "gran impacto", destinada a los jugadores jóvenes, en un intento de "frenar" el éxodo de talento, una idea apoyada por la ACB y la propia FEB.

"Es difícil frenar la salida, se les pone unas buenas condiciones encima de la mesa, tanto deportivas, de instalaciones...Pero la Liga U es una liga de desarrollo de minutos y académico para los que se queden. Está teniendo un gran impacto en medios y redes sociales. No competimos contra nadie, pero teníamos que era necesaria, tanto de parte del Consejo, como de ACB y FEB", finalizó. EFE