El temporal remite, pero doce comunidades siguen en alerta

Madrid, 16 feb (EFE).- La borrasca de gran impacto Oriana ha comenzado a remitir, pero doce comunidades autónomas siguen hoy en alerta ante la previsión de fuertes vientos, oleaje, lluvias o a causa del deshielo, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso más importante, de nivel 'naranja' (peligro importante) está en Cataluña, donde se ha activado la alerta por vientos fuertes, que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunos puntos del prelitoral norte de la provincia de Tarragona.

El aviso por fuertes vientos es de nivel 'amarillo' (peligro bajo) en Andalucía, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, la ciudad de Melilla y en amplias áreas de la comunidad de Cataluña, donde el viento alcanzará los 70 kilómetros por hora.

El oleaje previsto para hoy ha motivado la activación de avisos de nivel 'amarillo' en las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Melilla, y las predicciones de la Aemet apuntan que las olas van a alcanzar una altura importante, de hasta 5 metros en algunos lugares.

Los avisos por lluvias están hoy acotados al norte peninsular, a las comunidades de Cantabria, Galicia, Navarra y el País Vasco, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Durante el día de hoy van a persistir además los avisos de nivel amarillo por el riesgo de aludes en las comunidades de Aragón, Navarra y Cataluña, y en las tres -además de Castilla y León- se ha activado también un aviso ante el riesgo que ocasiona el deshielo.

El mapa de avisos previsto para hoy se completa con la alerta que se ha activado en todas las islas del archipiélago canario debido al polvo en suspensión, que va a reducir la visibilidad a unos 3.000 metros, según los datos de la Aemet, que ha precisado que las concentraciones más significativas se darán por encima de los 400 metros. EFE