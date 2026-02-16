El Roig Arena acogerá WOW 29 el próximo 11 de abril

Valencia, 16 feb (EFE).- El Roig Arena de Valencia acogerá WOW 29, competición de artes marciales mixtas, el próximo 11 de abril en la que será la cuarta cita del año en España tras las celebradas en Bilbao (21 de febrero), Madrid (7 de marzo) y Barcelona (28 de marzo).

WOW FC, promotora de la que son socios el doble campeón del mundo de artes marciales mixtas Ilia Topuria, y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, aterrizará en Valencia después de cerrar un 2025 en el que consolidó su posición como una de las promotoras de referencia del MMA europeo, según se informa desde la organización del evento.

A pesar de que todavía no hay combates confirmados, se espera que esta cartelera cuente con rostros conocidos tanto del panorama nacional como internacional y se espera que el octógono reúna a los nombres más destacados de las MMA valencianas.

Además de la cita en València, WOW FC afronta un 2026 marcado por la expansión y la diversificación de ciudades, y desde la organización se anuncia la intención de ampliar su presencia tanto a nivel nacional como internacional, con la incorporación de nuevas ciudades al circuito de eventos. EFE