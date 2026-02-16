Espana agencias

El PP califica de "humo" el anuncio de Sánchez sobre vivienda

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado este lunes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para movilizar fondos con el objetivo de financiar la construcción de 15.000 viviendas al año, y ha asegurado que en la política del Ejecutivo en esta materia "solo hay humo".

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Génova, Fúnez se ha referido al anuncio de Sánchez, "una cifra más", según ha dicho la popular, que se une al "cúmulo de cifras, que no de viviendas" que ha venido prometiendo el Ejecutivo en lo que va de legislatura.

Fúnez ha reprochado al Gobierno que ya haya hecho otros anuncios sobre la construcción de nuevas viviendas y, según ha sostenido, "aún" no se haya visto "ninguna" de ellas.

En esa línea, ha considerado que este anuncio se debe a que Sánchez quiere poner "una cortina de humo" al "problema de corrupción" en su entorno, ya que en las políticas de vivienda del Ejecutivo solo "hay humo".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado sobre el anuncio del jefe del Ejecutivo de este lunes y, en un mensaje en X, ha apuntado a que Sánchez ya "prometió 180.000 viviendas y "ahora, vuelve a prometer 15.000".

"Ya nadie se lo cree. A él solo le preocupa mantener su vivienda para seguir engañando a todos los españoles", ha opinado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Infobae

El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción

Infobae

Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Infobae

España Crece movilizará 23.000 millones para 15.000 viviendas anuales de renta asequible

Infobae

El PP afirma que sobra ruido y falta "trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Pedro Sánchez carga contra la

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid