El PP califica de "humo" el anuncio de Sánchez sobre vivienda

Madrid, 16 feb (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado este lunes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para movilizar fondos con el objetivo de financiar la construcción de 15.000 viviendas al año, y ha asegurado que en la política del Ejecutivo en esta materia "solo hay humo".

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Génova, Fúnez se ha referido al anuncio de Sánchez, "una cifra más", según ha dicho la popular, que se une al "cúmulo de cifras, que no de viviendas" que ha venido prometiendo el Ejecutivo en lo que va de legislatura.

Fúnez ha reprochado al Gobierno que ya haya hecho otros anuncios sobre la construcción de nuevas viviendas y, según ha sostenido, "aún" no se haya visto "ninguna" de ellas.

En esa línea, ha considerado que este anuncio se debe a que Sánchez quiere poner "una cortina de humo" al "problema de corrupción" en su entorno, ya que en las políticas de vivienda del Ejecutivo solo "hay humo".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado sobre el anuncio del jefe del Ejecutivo de este lunes y, en un mensaje en X, ha apuntado a que Sánchez ya "prometió 180.000 viviendas y "ahora, vuelve a prometer 15.000".

"Ya nadie se lo cree. A él solo le preocupa mantener su vivienda para seguir engañando a todos los españoles", ha opinado. EFE