El momento de Matías Vecino

Vigo, 16 feb (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino, tras disfrutar de sus primeros minutos frente al Espanyol en Cornellà, después de dos semanas de trabajo con el equipo para adaptarse al exigente sistema de juego de Claudio Giráldez, se postula para vivir su primera titularidad con el Celta en el duelo europeo contra el PAOK de Salónica.

El exfutbolista del Lazio, fichado en el último día del mercado invernal, llegó a Balaídos para aportar experiencia y liderazgo al centro del campo, donde hasta ahora los jóvenes Ilaix Moriba y Miguel Román, ambos de 23 años, asumieron prácticamente todo el protagonismo.

Con la posibilidad de un descanso para el guineano Moriba por el inminente inicio del Ramadán -el año pasado solo jugó 15 minutos ante el Leganés y no fue alineado ante el Real Valladolid-, la opción de que Vecino forme junto a Miguel Román es una realidad, pese al buen partido de Fer López en Cornellà.

La otra opción que maneja Claudio Giráldez es situar al uruguayo en la línea de tres defensas junto a Carl Starfelt y Marcos Alonso, como ya hizo en la recta final del encuentro ante el Espanyol.

“Con la situación que se dio en el posible gol -de Borja Iglesias- iba a entrar de pivote, pero al final decidimos meterlo en la línea de tres porque nos da buen pie ahí. Está trabajando muy bien y tenemos que ir metiéndolo en la dinámica del equipo”, explicó Giráldez sobre la posición del charrúa a la conclusión del encuentro.

El espectacular momento de forma del PAOK, con una sola derrota en sus últimos 13 partidos oficiales -ante el Lyon (4-2) en la última jornada de la Liga Europa-, y su solidez en el Toumba Stadium, donde no pierde un partido desde hace más de un año, son otros motivos para que Giráldez recurra a la experiencia de un Matías Vecino que acumula muchos partidos a nivel internacional. EFE

