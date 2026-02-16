Espana agencias

El Levante investigará de forma interna el botellazo a Cömert

Valencia, 16 feb (EFE).- El Levante va a analizar e investigar los incidentes ocurridos al acabar el derbi del pasado domingo ante el Valencia y también el botellazo que recibió el central valencianista Eray Cömert al retirarse al túnel de vestuarios.

Fuentes del club valenciano confirmaron que, como es habitual, se investiga cualquier conducta contraria a la normativa vigente en el interior de los estadios de LaLiga y recalcaron su compromiso con que el Ciutat de València sea un referente de respeto y tolerancia.

Al acabar el partido que el Valencia venció por 0-2, el defensa suizo cogió el banderín del córner, colgó su camiseta y lo enarboló por el Ciutat de València, un gesto que no sentó bien al equipo levantinista y que provocó una tangana sobre el césped en la que participaron jugadores y técnicos de ambos equipos.

Parte de la hinchada del Levante respondió con el lanzamiento de botellas y, al menos, una de ellas impactó en el cuerpo de Cömert cuando éste estaba a punto de entrar en el túnel de vestuarios.

Tanto el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, como el valencianista César Tárrega, se disculparon con el Levante por el gesto de Cömert, que en su cuenta en Instagram afirmó que “bajo ninguna circunstancia” pretendió humillar al Levante ni a su afición con su celebración. EFE

