El Granada-Barcelona se jugará en el Nuevo Los Cármenes

Granada, 16 feb (EFE).- El partido entre el Granada y el Barcelona, los dos mejores equipos de la Liga F en este inicio de 2026, se disputará el próximo sábado (18.15 horas) en el estadio Nuevo Los Cármenes, anunció este lunes el club andaluz.

El choque, correspondiente a la jornada 21 de Liga F, mide a un Granada que acumula cinco victorias y un empate en el presente año ante un Barça que es el líder destacado de la categoría y que ha ganado todo lo que ha jugado en 2026.

El equipo andaluz se ha aupado hasta la séptima posición de la tabla con su buena racha, alcanzado la permanencia virtual una campaña más en la categoría, y ahora pretende mostrar su gran momento ante el poderoso cuadro azulgrana.

El Granada femenino traslada sus partidos más importantes en las últimas campañas al Nuevo Los Cármenes y lo ha hecho también ahora para medirse al Barça, al aprovechar que el primer equipo masculino juega el viernes en Ceuta su partido de Segunda División.

Las entradas para el Granada-Barça, en el que se espera una gran presencia de público, se puede retirar desde este martes por internet y el mismo sábado en las taquillas del estadio con un precio único de diez euros.

Los abonados podrán acudir al estadio sin necesidad de retirar entrada previamente y también aquellas personas que posean el abono exclusivo del Granada CF Femenino podrán acceder al Nuevo Los Cármenes con el carné físico, informó el club en un comunicado. EFE

