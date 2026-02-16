El equipo paralímpico español, "ilusionado" para hacer historia en los Juegos de invierno

Madrid, 16 feb (EFE).- Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Emilio Redondo e Higinio Rivero, los cinco deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), acuden "ilusionados" para hacer historia en una cita que se prevé especial y en la que el equipo nacional pretende volver a ganar medallas ocho años después de PyeongChang 2018.

Cincuenta años después de la primera celebración, en Örnskoldsvik (Suecia) en 1976, Milán y las localidades de Cortina d'Ampezzo y Tesero acogen una nueva edición de los Juegos Paralímpicos con seis deportes en el programa de competición: curling, esquí alpino, snowboard, hockey sobre hielo, biatlón y esquí nórdico.

El equipo nacional, seleccionado por el Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), cuenta con cinco deportistas para esquí alpino (Audrey Pascual, María Martín-Granizo y Javier Marcos), uno para snowboard (Emilio Redondo) y otro en esquí de fondo y biatlón (Higinio Rivero), todos con discapacidad física.

Junto a ellos asistirán a los Juegos quince personas más, incluyendo entrenadores, médicos, fisioterapeutas, skimans y personal de apoyo y de oficina, repartidos entre las sedes de Cortina, la mayoría, y Tesero.

El equipo paralímpico español participará en cuatro de las seis modalidades que componen el programa de competición, salvo curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo.

Todos los deportistas españoles disputarán este año sus primeros Juegos Paralímpicos de invierno y la mayoría de ellos han alcanzado el alto nivel gracias al Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas.

Con estos cinco participantes, la delegación nacional supera las cifras de las anteriores ediciones, ya que en Pekín 2022 únicamente compitieron dos representantes españoles, por los tres deportistas con discapacidad de PyeongChang 2018.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacó que los deportistas paralímpicos "hacen que la sociedad avance" y ese es el "objetivo del gobierno español".

"Queremos hacer una sociedad más inclusiva y el deporte es una herramienta muy bonita para hacerlo. Cada uno de estos deportistas, cada vez que baten un récord, ponen de manifiesto que nos fijemos en su excelencia porque rompen barreras, y muchas veces, las más importantes son las mentales", confesó.

Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, declaró que "hay pocos momentos tan especiales como la presentación de un equipo paralímpico".

"Estos Juegos nos van a hacer vivir momentos inolvidables y van a dejar huellas en nosotros. Sé que este equipo va a ir a por todas y va a pelear por engancharse al medallero. Las personas con discapacidad forman parte de nuestra comunidad y hacen que en el futuro haya más integración e igualdad. Tenemos la obligación de apoyaros con todos los recursos y así lo hacemos", manifestó.

"Con medalla o sin ella, el mérito de estar en unos Juegos Paralímpicos os acompañará toda la vida. Nos vais a hacer vibrar y no nos vais a defraudar con vuestro talento. Estamos profundamente orgullosos de vosotros y vosotras pero sobre todo de nuestro deporte. Ánimo, estamos con vosotros", comentó.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, declaró que los deportistas paralímpicos "inspiran desde la cima" y aseguró que el deporte de personas con discapacidad "representa grandes valores como el mérito, la capacidad y la igualdad".

Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, declaró que afrontan "con mucha ilusión" esta cita, a la que acuden "con un equipo joven, con la vista puesta en el futuro, aunque con la intención de conseguir éxitos en el presente".

"Personalmente me hacen mucha ilusión porque son mis primeros Juegos Paralímpicos desde que accedí a la presidencia (octubre de 2024)", dijo.

Para el embajador italiano en España, Giuseppe Buccino, estos Juegos serán "históricos" al conmemorarse el cincuenta aniversario de los primeros celebrados en 1976.

"Esta cita abarca más que el aspecto puramente deportivo. Es un encuentro universal de pueblos, lenguas y culturas basado en valores como el respeto, la igualdad y la inclusión", dijo.

Los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo de este mismo año en Milán y las localidades de Cortina d’Ampezzo y Tesero, en el norte de Italia. EFE

(foto)