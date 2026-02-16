Espana agencias

El Consejo de Gobierno de la Junta celebrará su próxima reunión en Adamuz (Córdoba)

Sevilla, 16 feb (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrará su reunión ordinaria del próximo miércoles en Adamuz (Córdoba), según ha informado este lunes la Junta.

La reunión se celebrará en el Centro del Olivar de la Sierra de Adamuz, al cumplirse un mes del accidente ferroviario que ocasionó la muerte de 46 personas.

Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en las últimas horas.

El gestor ferroviario, Adif, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba) y pone las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla "próximamente", han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

Según estas fuentes, serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la línea podría retomar las operaciones entre el martes y el miércoles.

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida casi un mes por el accidente producido el pasado 18 de enero en Adamuz, que causó la muerte de 46 personas.

No obstante, la alta velocidad entre Málaga capital y Antequera se mantiene suspendida por un desprendimiento de piedras y tierra en la localidad malagueña de Álora, por lo que la línea Madrid-Málaga todavía no se podrá reanudar. EFE

