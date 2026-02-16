El Consejo de Enfermería condena el asesinato de su compañera en su centro de trabajo

Madrid, 16 feb (EFE).- El Consejo General de Enfermería ha condenado el "brutal" asesinato de una enfermera en un Centro de Salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja en su horario de trabajo y pide seguir avanzando para frenar la violencia machista.

La víctima, de 64 años, ha sido acuchillada en su centro de trabajo por su expareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido.

"La violencia de género es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos y debemos luchar entre todos para acabar con ella", señala el presidente del consejo, Florentino Pérez Raya, quien envía el pésame a los familiares y amigos de la víctima.

Desde la Organización Colegial destacan que la educación desde el inicio de la vida es fundamental para combatir la violencia machista y que las enfermeras, como profesionales más cercanas a la población, tienen un papel clave para detectar y prevenir estos casos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE