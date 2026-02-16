Espana agencias

El Congreso rechaza por un voto el plan del PSOE para renaturalizar las ciudades

Madrid, 16 feb (EFE).- El Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes, por 17 votos en contra frente a 16 a favor, una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE a fin de preparar climáticamente las ciudades españolas para "proteger la salud pública y promover la equidad territorial".

Durante un debate celebrado hoy, la diputada socialista Isabel Pérez Ortiz ha destacado que la transición ecológica "no se limita solo al tema energético".

Al presentar la PNL en el debate celebrado por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso, Pérez ha subrayado la importancia de "la planificación y cómo gestionamos las ciudades, donde vive la mayoría de la población y donde el efecto isla de calor se amplifica con riesgos para la salud".

"La infraestructura verde urbana -arbolados, suelos permeables, corredores ecológicos- actúa como una auténtica infraestructura sanitaria preventiva", ya que, según ha explicado, "reduce la temperatura, mejora la calidad del aire y ofrece refugios climáticos accesibles".

Por ello, ha abogado por "una estrategia marco de renaturalización urbana que prepare climáticamente a nuestras ciudades, proteja la salud pública y promueva la equidad territorial".

"Renaturalizar nuestras ciudades no es únicamente una política ambiental, es un compromiso intergeneracional con la salud, la resiliencia territorial y la calidad democrática del espacio urbano. Es, en definitiva, una política pública eficaz al servicio del interés general", ha concluido.

  Durante el debate, la diputada Laura Vergara, del Grupo Sumar, en favor de la PNL, ha planteado que "hay que tener en cuenta que el aumento de fenómenos extremos suponen un riesgo para la población, infraestructuras, como redes de saneamiento, transporte".

"Esos fenómenos extremos también podrían afectar al suministro de agua y energía", mientras que las altas temperaturas, ha dicho, "generan riesgos importantes a la habitabilidad de las viviendas".

Entre sus argumentos, ha afirmado que, "si la intensificación del efecto de isla de calor urbana incrementa ese estrés térmico", desde Sumar pedirán que "esa renaturalización tenga en cuenta la necesidad de aumentar la permeabilidad del suelo, sobre todo en infraestructuras críticas, que se promuevan correderos verdes (...) y que esas medidas sean puestas en marcha con urgencia".

Contraria a la propuesta, Patricia Rueda Perelló, del Grupo VOX, ha considerado que se trata de "un dislate más del Partido Socialista" y ha reprochado al Gobierno que "no está haciendo nada de lo que dice".

"Las lluvias torrenciales no son una desgracia, la desgracia es un partido que no ha acometido las estructuras hídricas que son también barreras para proteger a los vecinos", ha argumentado la diputada en alusión a las recientes inundaciones y desbordamientos en varias partes de España.

Por su parte, el diputado Tomás Cabezón, del PP, ha criticado al Gobierno "su manera de gobernar, con muchas palabras, pero pocas obligaciones, pocas inversiones y pocos resultados medibles".

"Hace falta presupuesto, calendario, indicadores, responsables y una evaluación anual y, sin eso, es todo puro marketing", ha señalado.

En su opinión, "lo ocurrido en el Duero (desbordamientos e inundaciones en tramos del río) es mala gestión, con pueblos inundados, vecinos con miedo".

Cabezón ha concluido que la PNL de preparación climática de las ciudades españolas ante los efectos del cambio climático "es incompleta e insuficiente", pues, entre otras carencias, "no define indicadores" y tampoco vincula "la adaptación urbana con la gestión real del riesgo". EFE

