El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Madrid, 16 feb (EFE).- Un 79,5 por ciento de los españoles cree que el presidente de EE.UU., Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80 por ciento rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de febrero.

El estudio, publicado este lunes y realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, refleja la inquietud de los entrevistados sobre el nuevo orden mundial que promueve la Administración Trump: la guerra de aranceles, la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, las aspiraciones soberanistas sobre Groenlandia o el intento de bloqueo total de crudo a Cuba.

Frente a quienes ven a Trump como una amenaza para la estabilidad mundial (79,5 %), hay un 16,5 % que no lo considera así.

Además, un 67,4 por ciento de los españoles piensa que actuaciones como las recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede poner en peligro la democracia en Estados Unidos frente a 20,5 % que no lo estima de esta manera.

Un 83,5 por ciento de los encuestados se pronuncia total o parcialmente contrario a los deseos de Trump de ocupar Groenlandia; un 2,2 apoyaría esta operación y a un 11 por ciento le deja indiferente.

Sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un 70,7 por ciento de los españoles afirma que le genera mucha o bastante intranquilidad mientras que el 15,4 % se muestra "poco o nada preocupado".

Y en el caso de la situación de Oriente medio, con un alto el fuego muy precario en Gaza desde octubre pasado, un 66,2 % afirma sentirse muy preocupado o bastante, y un 16 por ciento "algo o poco preocupado". EFE

