El 112 de Melilla recibe más de un centenar de llamadas por la borrasca Oriana

Melilla, 16 feb (EFE).- El servicio de emergencias 112 de Melilla ha recibido desde el pasado viernes más de un centenar de llamadas relacionadas con más de 80 incidencias provocadas por el fuerte viento que está azotando la ciudad autónoma al paso de la borrasca Oriana.

Fuentes de la Consejería de Seguridad Ciudadana han informado de que, a pesar del volumen de incidencias registradas, ninguna se ha saldado con daños personales.

La mayoría de las llamadas que ha recibido el 112 se debe a incidencias en el mobiliario urbano, el arbolado y las zonas verdes de Melilla, así como daños en luminarias, persianas, ventanas, toldos, cerramientos y tejados, fachadas y cornisas y vehículos estacionados.

Uno de los daños más graves provocados por la borrasca es la caída de un muro perimetral en el IES Leopoldo Queipo en la madrugada del sábado.

Al respecto, el sindicato CSIF ha acusado al Ministerio de Educación de no asumir de forma efectiva el mantenimiento de las infraestructuras educativas y se ha preguntado si ese instituto de educación secundaria ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria según la normativa nacional y local para los edificios de más de 50 años.

El sindicato ha advertido de que no se trata de un incidente aislado ni imprevisible, sino "la consecuencia directa de una falta continuada de mantenimiento", con "un riesgo real para la seguridad del alumnado, del profesorado y de toda la comunidad educativa".

Melilla afronta este lunes las últimas horas de alerta meteorológica con aviso amarillo por fuertes vientos con rachas de hasta 70 kilómetros/hora ante lo cual parques y jardines siguen cerrados por seguridad. EFE

(foto)