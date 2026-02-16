Echeverry: "Ojalá este sea el impulso para salir adelante"

Girona, 16 feb (EFE).- El atacante del Girona Claudio Echeverry ha afirmado este lunes, tras derrotar al Barcelona (2-1) y abrir una brecha de cinco puntos sobre la zona de descenso de LaLiga EA Sports, que "ojalá este sea el impulso" para que el conjunto rojiblanco salga "adelante".

"Tenemos que seguir yendo a por más, sumando puntos. Este equipo juega bien, nos estaba costando convertir. Hoy pudimos ganar, ojala sea el impulso para seguir adelante", ha valorado el futbolista argentino en declaraciones a 'DAZN'.

Echeverry, que saltó al campo en la segunda parte, ha asegurado que trató de "ayudar" a sus compañeros para lograr la victoria, y ha celebrado el buen momento que vive en Montilivi.

"Estaba deseando mucho (vivir partidos así). Fueron meses difíciles en Alemania, la pase muy mal. Hoy estoy aquí contento, intentando alcanzar la versión con la que fui vendido al City", ha comentado.

El argentino ha señalado que su equipo "trabajó muy bien" para superar al que, en su opinión, es "el mejor equipo del mundo" a día de hoy. "Nos tocaba sufrir en algún momento, pero el equipo jugó muy bien, corrió demasiado y por eso nos llevamos la victoria", ha añadido. EFE

