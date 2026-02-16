Dos 'riders' muertos por una avalancha de nieve en el Tirol austríaco

Viena, 16 feb (EFE).- Dos hombres de 37 años que practicaban snowboard fuera de pista murieron el domingo sepultados por una gran avalancha de nieve en Stubai, una estación de esquí de alta montaña en el estado de Tirol, en el oeste de Austria.

Los dos 'riders' descendían cuando una enorme avalancha de nieve los arrastró unos 300 metros y los sepultó, según informó este lunes la policía.

A las 18.00 hora local, tras denunciarse la desaparición, se inició una operación de localización que incluyó equipos de rescate, bomberos, un helicóptero y varios drones, que fueron los que localizaron la zona donde se produjo la avalancha.

Con el apoyo de imágenes captadas por drones, los equipos de rescate confirmaron un desprendimiento en una zona a 2.115 metros de altitud, y hacia las 21.30 localizaron dos señales de los dispositivos de localización de los desaparecidos.

Cuando los rescatistas llegaron poco después a la zona sólo pudieron certificar la muerte de los dos hombres.

Las grandes nevadas de este invierno en Austria han elevado el peligro de avalanchas y las autoridades han pedido cautela a los aficionados a los deportes de invierno.

En los que va de invierno alrededor de una veintena de personas han muerto por avalanchas en diferentes puntos de Austria.EFE