Detenido por herir con arma blanca a una enfermera en un centro médico de Benicàssim

Castellón, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras haber agredido, presuntamente, con un arma blanca a una enfermera en un centro de salud de la localidad castellonense de Benicàssim.

Según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la trabajadora ha tenido que ser asistida por los servicios médicos.

Desde la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto agresor ha sido detenido y se están investigando los hechos. EFE