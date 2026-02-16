Detenido por herir con arma blanca a una enfermera en un centro médico de Benicàssim

Castellón, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras haber agredido, presuntamente, con un arma blanca a una enfermera en un centro de salud de la localidad castellonense de Benicàssim.
Según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la trabajadora ha tenido que ser asistida por los servicios médicos.
Desde la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto agresor ha sido detenido y se están investigando los hechos. EFE
Últimas Noticias
El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial
El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción
Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcohol
España Crece movilizará 23.000 millones para 15.000 viviendas anuales de renta asequible
El PP afirma que sobra ruido y falta "trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura
MÁS NOTICIAS