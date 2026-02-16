Espana agencias

Detenido en Onil el joven huido tras intentar matar a su pareja y a su suegra en Calella

Barcelona, 16 feb (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Local de Onil han detenido en esta localidad alicantina al joven de 24 años que se había dado a la fuga tras supuestamente intentar matar a su pareja y a su suegra el pasado 8 de enero en Calella (Barcelona).

Según han informado los Mossos d'Esquadra, que han llevado la investigación por esta doble tentativa de homicidio, el detenido está a la espera de ser trasladado a Cataluña para pasar a disposición del juzgado de instrucción de Arenys de Mar (Barcelona) que se encarga del caso.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, cuando los vecinos del inmueble alertaron a los servicios de emergencias de que se había producido una agresión, tras lo cual las dos mujeres fueron trasladadas en estado muy grave en un centro hospitalario, donde actualmente la hija sigue todavía ingresada en estado grave.

Agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra lograron identificar al sospechoso y establecieron un dispositivo para localizarlo, aunque no lo lograron.

Ante esta situación, se emitió una orden policial de búsqueda y detención.

En el marco de sus pesquisas, los Mossos alertaron a los demás cuerpos policiales de que el sospechoso se encontraba en Onil (Alicante).

Finalmente, el pasado sábado, agentes de la Policía Local de este municipio, junto con la Guardia Civil, identificaron al sospechoso y lo detuvieron, al comprobar que tenía una orden judicial de detención vigente emitida por el juzgado de instrucción número 6 de Arenys de Mar (Barcelona) en relación con esta supuesta doble tentativa de homicidio. EFE

