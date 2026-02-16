Detenido en Madrid un hombre que cometió 60 robos en coches aparcados en garajes

Madrid, 16 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de 60 robos en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios situados en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el detenido se mantenía escondido y al acecho en las inmediaciones hasta que encontraba la oportunidad de acceder al interior de los inmuebles sin ser visto.

Además, este hombre también robaba en trasteros y establecimientos comerciales, aprovechando las horas nocturnas para llevar a cabo los robos.

Por todos estos hechos, ha sido detenido como presunto autor de 60 robos con fuerza y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

La investigación se inició tras la denuncia de múltiples robos con fuerza cometidos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el autor siempre utilizaba el mismo 'modus operandi', que consistía en esperar en las proximidades del edificio en el que iba a cometer los hechos delictivos y aprovechar cuando algún vecino accedía al interior para colarse sin ser descubierto.

El varón recorría todas las plantas de los garajes hasta localizar los coches en los que se había especializado, que eran, en su gran mayoría, vehículos de transporte con conductor dotados de una ventanilla auxiliar triangular.

Además, para evitar que alguna alarma le delatara, en lugar de romper las ventanas, las desmontaba cuidadosamente y así tenía pleno acceso a las pertenencias que el propietario guardaba en el interior.

La investigación permitió averiguar que estos robos eran cometidos por la misma persona, por lo que se estableció un dispositivo para su detención y el pasado día 8 se localizó a este hombre, que trató de evadir la acción policial, emprendió su huida a la carrera y fue interceptado por los agentes.

Como consecuencia de la investigación policial, han podido ser esclarecidos 60 hechos en los que este varón se encontraba implicado y en los que había perpetrado robos con fuerza en vehículos, trasteros y comercios de la zona. EFE