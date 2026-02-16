Desalojada una urbanización en un barrio rural de Zaragoza por su proximidad al Ebro

Zaragoza, 16 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo el desalojo de una urbanización en el barrio rural de Movera, en las proximidades del cauce del río Ebro, ante el riesgo de inundación.

Según informa el consistorio zaragozano, el operativo se ha iniciado esta mañana, tras una reunión del dispositivo de emergencias municipal que ha presidido la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, con el desplazamiento a la zona de agentes de Policía Local junto a técnicos del departamento de Servicios Sociales para informar a los vecinos de la necesidad de llevar a cabo el traslado.

De entre todos los vecinos afectados, algunos de los cuales utilizan esta urbanización como segunda vivienda, tan solo un matrimonio de edades en torno a los 70 años ha requerido alojamiento, por lo que han sido hospedados en un hostal de la ciudad hasta que se dé por finalizado el episodio de crecida del Ebro.

Las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) apuntan a que la crecida, cuya punta llegará mañana martes a Zaragoza, se prolongará al menos hasta la jornada del jueves, por lo que el desalojo de la urbanización continuará hasta ese día.

Para garantizar la seguridad de las viviendas, la Policía Local vigilará permanentemente la zona los próximos días, hasta que los vecinos puedan regresar a sus casas.

Por otra parte, los agentes de Policía Local han revisado también zonas de la ribera donde duermen personas sintecho.

Los técnicos de los Servicios Sociales les han ofrecido a estas personas alojamiento en el albergue municipal, pero los pocos que quedaban hoy en estas zonas han preferido retirarse por su cuenta a lugares más alejados del cauce. EFE