Espana agencias

Desalojada una urbanización en un barrio rural de Zaragoza por su proximidad al Ebro

Guardar

Zaragoza, 16 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo el desalojo de una urbanización en el barrio rural de Movera, en las proximidades del cauce del río Ebro, ante el riesgo de inundación.

Según informa el consistorio zaragozano, el operativo se ha iniciado esta mañana, tras una reunión del dispositivo de emergencias municipal que ha presidido la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, con el desplazamiento a la zona de agentes de Policía Local junto a técnicos del departamento de Servicios Sociales para informar a los vecinos de la necesidad de llevar a cabo el traslado.

De entre todos los vecinos afectados, algunos de los cuales utilizan esta urbanización como segunda vivienda, tan solo un matrimonio de edades en torno a los 70 años ha requerido alojamiento, por lo que han sido hospedados en un hostal de la ciudad hasta que se dé por finalizado el episodio de crecida del Ebro.

Las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) apuntan a que la crecida, cuya punta llegará mañana martes a Zaragoza, se prolongará al menos hasta la jornada del jueves, por lo que el desalojo de la urbanización continuará hasta ese día.

Para garantizar la seguridad de las viviendas, la Policía Local vigilará permanentemente la zona los próximos días, hasta que los vecinos puedan regresar a sus casas.

Por otra parte, los agentes de Policía Local han revisado también zonas de la ribera donde duermen personas sintecho.

Los técnicos de los Servicios Sociales les han ofrecido a estas personas alojamiento en el albergue municipal, pero los pocos que quedaban hoy en estas zonas han preferido retirarse por su cuenta a lugares más alejados del cauce. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno defiende su "vía andaluza" sin insultos ni "politiqueo" frente al ruido nacional

Infobae

Detenido en Onil el joven huido tras intentar matar a su pareja y a su suegra en Calella

Infobae

Nacho Pérez: “Debutar en el Ciutat es el sueño de cualquier niño de la cantera”

Infobae

Almeyda: "El equipo supo abrir el marcador" con uno menos "y defenderse bien"

Infobae

El juez espera mañana a Errejón para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez espera mañana a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR